Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 18.11.2025

Horoskop morgen, Dienstag, 18.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Schnappe Dir Dein kostenloses Tageshoroskop vom 18. November und erfahre, was die Sterne im Horoskop von morgen sagen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 18.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 18.11.2025. © 123RF/1tomm Lass die Astrologie in Dein Leben. Die Sternenkundler wissen, ob Dein Sternzeichen von den Planetenbewegungen und Mondenergien am Samstag positiv beeinflusst wird. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jedes Tierkreiszeichen kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es ist nie zu spät, eine wichtige Richtungsentscheidung zu korrigieren, um dem großen Glück ein Stück näher zu kommen. In Liebe und Partnerschaft, der Gesundheit und im Beruf können große Chancen auf Dich warten.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Beruflich heißt es nach Vorgaben arbeiten und keine Extratouren unternehmen, auch wenn Deine Ideen noch so gut sind. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es erscheint Licht am Ende des Tunnels, und zwar schon bald. Du solltest in nächster Zeit extravagante Einkäufe vermeiden.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Es zahlt sich doppelt aus, wenn Du Dich auf eine Sache voll konzentrierst. Manchmal weiß man nicht, ob Du eigenwillig bist oder nur ratlos.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Halte nicht an überholten Dingen fest, wage mutig einen Neubeginn. Du lässt Dir viel zu viel aufhalsen. Sage endlich Nein.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wer Dich angeln will, braucht das Talent eines Alleinunterhalters. Mit dem Geld richtig zu haushalten war schon immer Deine Schwachstelle.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sollte Dir jemand seit Längerem auf die Nerven gehen, weise ihn in die Schranken. Du hast genug Geduld mit ihm gehabt. Ein Blick aus faszinierenden Augen kann Dich um den Verstand bringen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Auf Deinen Humor fährt zur Zeit jeder ab, einer ganz besonders. Merkwürdige Zufälle können Zeichen setzen. Überlege Dir gelassen Deine Reaktion. Geh auf solche Fingerzeige behutsam ein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Die Freunde stehen zu Dir, besonders jetzt. Stehe auch zu Dir selbst. Bleibe bei dem Vorsatz: 'Ich bleibe ich!' Alles klärt sich um Dich herum und wendet sich zum Guten. Lass die Zeit für Dich arbeiten, es lohnt sich zu warten.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lasse Deinen Schatz in Dein Herz blicken und zeige Deine Gefühle. Du flirtest, lachst und genießt die Liebe und das Leben.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du verstehst Dich mit allen und alles läuft jetzt viel leichter. Alles läuft wunschgemäß und Du kannst aus dem Vollen schöpfen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mit Deinen verbissenen Gedanken stehst Du allein auf weiter Flur. Wenn Zwist in der Luft liegt, dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich wirst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März