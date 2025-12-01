Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 2.12.2025

Erfahre im Horoskop von morgen, wie Du am 2. Dezember die Mondenergien optimal für Deine Zukunft nutzen kannst. Dein Schicksal liegt in Deinen eigenen Händen.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 2.12.2025.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische:

Wie die Sterne im Wasser spiegelt sich auch Dein Sternzeichen in Deinem Seelenleben wider.

Und wie in einem unergründlichen, tiefen See gibt es auch in Deiner Seele dunkle Ecken, in die noch nie jemand vorgedrungen ist. Das ist auch okay, denn jeder kann wie das Universum auch Geheimnisse in sich tragen.

Nur dürfen diese Dich nicht von innen heraus auffressen. Bearbeite alten Schmerz, bevor er zu Verbitterung oder Isolation führt.

Lasse Liebe in Dein Herz und schwinge Dich zuversichtlich ins nächste Abenteuer.



Die Sterne und Planeten sind Dir behilflich, indem sie ihre Energieströme auf die Erde schicken und Dich stark und mutig machen können.