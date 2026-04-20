20.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 21.4.2026

Horoskop morgen, Dienstag, 21.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du möchtest wissen, wie Dein Horoskop morgen ausfällt und erfahren, wie es um die Liebe, Deine Gesundheit oder Finanzen bestellt ist? Die Sterne verraten es Deinem Sternzeichen jetzt im Tageshoroskop.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 21.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 21.4.2026. © 123RF/annbozhko Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische – allen Sternzeichen und Aszendenten haben die Sterne im Tageshoroskop am 21. April etwas zu sagen: Öffne Geist, Herz und Seele und empfange Deine Astro-Botschaften, egal, ob Dein Tierkreiszeichen im Element Feuer, Wasser, Erde oder Luft steht. Die Konstellationen und Bewegungen der Sterne und Planeten geben der Astrologie, der Sterndeutung, entscheidende Hinweise zum Liebesleben, zu Flirtchancen, Deinem Energie-Haushalt und finanziellen Angelegenheiten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.4.2026 Mit dem Rat der Sterne kannst Du Deine Zukunft aktiv gestalten und aus Deiner Vergangenheit lernen. Wenn Deine Stimmung am Boden ist und Du Dein Glück und Deine Hoffnung für die Zukunft suchst, bist Du hier genau richtig. Die Sterne werden Dir sicher den nötigen Motivationsschub geben.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du willst beides, Liebe und Leidenschaft, aber auch Unabhängigkeit und Freiheit. Dadurch gerätst Du in einen ganz schönen Zwiespalt. Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt. Den Ärger nicht in Dich hineinfressen, sonst dreht sich der Magen um!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Um genügend Sicherheit für die neuen Aufgaben zu bekommen, solltest Du mehr lernen. Nimm Dir die Muße, ein lang aufgeschobenes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das private Glück kommt nicht von alleine.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Meditation hält Dich seelisch und körperlich sanft in der Mitte. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

An Deiner Leine zappelt ein Goldfisch mit zwei Beinen! Das Glück ist Dir hold, und zwar auf allen Ebenen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

In Liebesbeziehungen kann in der nächsten Zeit alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Belange Deines Partners besitzt. Das Liebesbarometer schlägt zwar im Moment nicht so hoch und Ihr habt beide wenig Zeit füreinander. Trotzdem versteht Ihr Euch sehr gut.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du solltest keine wichtigen Verhandlungen führen. Beruflich kannst Du jetzt nicht mehr als Routinearbeit leisten. Dir geht die Puste aus, und Du benötigst unbedingt mal eine Auszeit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen. Damit punktest Du vor allen Dingen bei Deinen Vorgesetzten. Du lässt Dich zu gerne faszinieren, versprich Dir nicht zu viel!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Deine Haltung in den menschlichen Beziehungen folgt inneren und äußeren Zwängen und Verführungen. Das führt zu Spannungen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Ungeahnte Kräfte stacheln Dich zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Du bist genussfreudig und vital und reißt viele mit Deinem Feuer mit. Die Liebe winkt!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du solltest Dir jetzt bei Geldangelegenheiten nicht reinreden lassen. Du bist in diesen Tagen eher ruhig und besonnen, wenn nicht sogar sachlich-nüchtern. Du kannst Dich konzentriert Deinen Aufgaben widmen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März