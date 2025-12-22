Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.12.2025

Horoskop morgen, Dienstag 23.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Venus, Neptun und die anderen Sterne und Planeten weisen Deinem Sternzeichen den Weg: Das Horoskop morgen hilft Dir, in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 23.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 23.12.2025. © 123RF/klim2011 Es ist egal, in welchem Tierkreiszeichen oder Aszendenten Du geboren bist:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Die Tageshoroskope enthalten wichtige Warnungen, Erkenntnisse über das Seelenleben und weisen auf Chancen im Leben hin, mit denen Du dem Schicksal entkommen und Dir eine glückliche Zukunft gestalten kannst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.12.2025 Den einen machen die Mondenergien stark und mutig, die anderen werden von Stimmungsschwankungen im Herzen blockiert. Was sagen Dir die Astrologen voraus? Wartet ein Liebesabenteuer auf Dich oder eine schwierige Herausforderung? Erfahre es im gratis Tageshoroskop.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Erleichterung. Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Kräftig und dynamisch übertriffst Du Deine eigenen Erwartungen. Du kannst mit harmonischen Tagen rechnen, wenn Du Dich aufgeschlossen zeigst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst. Sprich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Dir geht einfach das Herz auf. Du bist glücklich und findest das Leben schön. Und weil Du happy bist, agierst Du auch zuversichtlich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du wirkst leicht übermüdet, ruhe Dich einmal richtig aus. In der Liebe gibt es eine Überraschung.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du arbeitest jetzt nur nach dem Spaßprinzip und tust das, wozu Du Lust hast. Du kannst Dich jetzt hervorragend konzentrieren und Dir dadurch auf geschäftlicher Ebene Vorteile verschaffen und Struktur aufbauen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Falls Du ein Date planst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Im Moment hast Du den besten Draht zu Deinen Mitmenschen. Deine Lockerheit kommt an. Du hast den richtigen Weg eingeschlagen. Dein untrüglicher Instinkt führt Dich immer weiter Richtung Erfolg. Alles ist absehbar und überschaubar.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Ein positiver Aspekt signalisiert sehr deutlich Deine Schaffenskraft und Energie.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist ein richtiger kleiner Genießer, denke trotzdem an Dein Verdauungsproblem. Du hast ausgezeichnete Konstellationen, die Dir sagen, dass Du jetzt unbedingt langwierige Vorhaben und Projekte starten sollst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Obwohl etwas sprunghaft und nervös, glänzt Du trotzdem mit Intelligenz und Charme. Du erwartest Zusagen von Deinem Schatz, die er nicht geben will.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du lange überlegst, können Dir andere zuvorkommen. Strecke die Fühler aus, informiere Dich und packe die Gelegenheit beim Schopf.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mit Deinem ständigen Jammern und Klagen gehst Du anderen mächtig auf die Nerven. Richte Deine Interessen eher auf Dein Privatleben, denn beruflich kannst Du im Moment nicht besonders viel punkten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März