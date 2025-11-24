Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 25.11.2025

Horoskop morgen, Dienstag, 25.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Möglicherweise fordert Dich das Universum im Horoskop am morgigen Dienstag heraus, über Dich selbst hinauszuwachsen. Das kostenlose Tageshoroskop für den 25. November lässt Dich erkennen, ob es das Schicksal gut mit Dir meint.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 25.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 25.11.2025. © unsplash/Gabrielle Claro Die Astrologie beschenkt Dich mit Wissen über Dein Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische), jeden Lebensbereich und über all das, was sich in Deinem Umfeld befindet. Begib Dich doch mal auf eine kosmische Reise in Dein Herz, den Ort, wo Du ganz Du selbst bist. Sei Dir Deiner eigenen Präsenz in der Gegenwart bewusst und verliere Dich nicht zu sehr in der Vergangenheit oder Zukunft. Jeder Augenblick in Liebe, Beruf und Freizeit ist ein kostbares Geschenk. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.11.2025 Die Sterne und andere Himmelskörper reichen Dir den Schlüssel zum Glück, aber Du musst herausfinden, in welches Schloss er passt.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Auf diese linke Tour kommst Du nicht weiter, wechsle den Kurs. Es muss sich was bewegen. Orientiere Dich, nutze Deine Chancen, rede, schreibe oder rufe Bekannte an. Setze Dinge um.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Prüfe unbedingt Dein eigenes Verhalten. Sieh nicht alles zu streng, dann wird man auch mit Dir Nachsicht haben. Du bist träge und schlapp und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Sonderaktionen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nur wenn Du dazu stehst, was Du tust, hast Du Erfolg. Bei neuen Bekanntschaften geht es weniger um das schnelle Vergnügen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Gutes Händchen beim Shoppen, aber Dein Bankkonto spielt nicht ganz mit. Wenn Du Deine Freundschaft unter Beweis stellen willst, so biete jetzt Deine Hilfe an.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Kleine Durchhänger im Job, Dein Pensum schaffst Du aber trotzdem. Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so und der Erfolg wird Dir entgegenkommen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Für mehr Freiraum nimmst Du finanzielle Einschränkungen in Kauf. Dafür genießt Du aber abwechslungsreiche Freizeitfreuden mit der Familie.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ein Freund hat Dich verletzt. Anstatt Dich Rachegedanken hinzugeben, solltest Du lieber ein Gespräch führen und seine Motive ergründen. Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit dies so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Eine neue Bekanntschaft kann sich als problematisch erweisen. Aber mit etwas Geschick erkennst Du ganz schnell den Kern der Sache.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du entwickelst Dich zu einem Schnäppchen-Profi. Investiere ruhig etwas mehr in Dich selbst. Dein Freundeskreis kann Dein Verhalten nicht nachvollziehen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Beschreibe dem Menschen, den Du liebst, die Zukunft in den schönsten Farben. Träumerei und Liebe gehen bei Dir oft Hand in Hand. Übersieh aber vor lauter rosaroten Wolken nicht, dass ein Gewitter in der Luft liegt.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Am besten ist, Du lässt Dir immer ein Hintertürchen offen für alle Fälle. Du hast den Wunsch, aus Deinem Leben etwas zu machen, worauf Du und auch Deine Familie stolz sein können.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März