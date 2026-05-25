25.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.5.2026

Horoskop morgen, Dienstag, 26.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Amor scheint gerade Überstunden zu machen, so gut, wie es bei den meisten Sternzeichen in Liebesangelegenheiten gerade läuft. Worauf sich Dein Sternzeichen sonst noch freuen kann, erfährst Du in Deinem kostenlosen Horoskop für morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 26.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 26.5.2026. © 123RF/kriangkrai Während sich die einen auf sinnliche Stunden und aufregende Flirts freuen können, müssen andere vor allem im Beruf aufmerksam bleiben, um nicht übers Ohr gehauen zu werden. Momentan stehen die Sterne günstig, um sich selbst zu verwirklichen und neue Fähigkeiten an sich selbst zu entdecken. Was wolltest Du schon immer einmal tun und hast es bisher vor Dir hergeschoben? Womöglich ist jetzt der richtige Moment für Dich gekommen. Dein gratis Horoskop kann Dir vielleicht bei der Richtungsentscheidung helfen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.5.2026 Welche Botschaften und guten Ratschläge die Sternzeichen Widder, Steinbock, Löwe, Schütze, Krebs, Skorpion, Wassermann, Waage, Zwillinge, Jungfrau, Fische und Stier sonst noch erwartet, wissen die Sternenkundler.

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg. Hast Du den richtigen Partner gefunden? Dann intensiviere die Beziehung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Man wartet darauf, dass Du endlich etwas mehr auftaust. Was hält Dich zurück? Zeig Deinen wahren Kern und bring die Sache auf den Punkt! Du bist verführerisch und Deine Sinnlichkeit lässt Deine Augen glänzen. Signalisiere, dass Du mehr suchst als nur ein Liebesabenteuer.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Mit Herz und Verstand dürfte es Dir ein Leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Wenn rasche Entscheidungen von Dir gefordert werden, läuft das jetzt besonders gut. Schließlich weißt Du endlich genau, was Du willst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Friss den Ärger nicht in Dich hinein, sonst dreht sich Dir der Magen um! Erst wenn Du Dir ganz sicher bist, kannst Du ungehindert Dein Ziel anstreben. Prüf also Deinen Plan noch einmal genau – und dann nichts wie los!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vertrau auf Dein Bauchgefühl und gib Dich ganz der Leidenschaft hin. Du neigst jetzt zu gedanklichen Kurzschlüssen und Fehlurteilen. Sei deshalb doppelt besonnen und überstürze nichts.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bewahr die Balance zwischen Herz und Kopf, Gefühl und Verstand. Du machst immer wieder denselben Fehler und merkst es nicht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Bezieh bei großen Plänen die Wirklichkeit sorgfältig mit ein. Großartige Bauwerke benötigen ein sehr stabiles Fundament. Du fühlst Dich kraftlos. Trotzdem solltest Du auf jeden Fall versuchen, Deinen Verpflichtungen nachzukommen – mehr aber auch nicht!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich endlich dazu entschließt, zu handeln. Um persönliche Fortschritte zu machen, musst Du jetzt unbekannte Gebiete betreten. Wage diesen Schritt – er führt zum Erfolg!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Suche nach angenehmen Erlebnissen wird auch Dein Umfeld anregen. Eine erotische Begegnung liegt in der Luft. Dein Auftritt ist souverän, Deine Leistungen überzeugen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es wird langweilig im Liebesleben – setz Deine Verführungskünste ein! Auf Deinen Humor fährt zurzeit jeder ab, ein Mensch ganz besonders.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen. Dein Handeln ist eine Mischung aus Angriff und frischem Impuls. Damit setzt Du Dich zwar durch, bist aber nicht unbedingt beliebt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März