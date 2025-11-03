Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 4.11.2025

Horoskop morgen, Dienstag 4.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Also nimm Deine Zukunftschancen wahr und gestalte Dein Schicksal selbst. Das Horoskop morgen hat Dir dazu noch mehr zu sagen.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 4.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 4.11.2025. © 123RF/egal Planeten wie Venus, Jupiter oder Neptun können laut der Astrologie ungeheure Energien in jedem einzelnen Sternzeichen aktivieren und Dich zu mutigen Schritten im Privat-, Berufs- oder Liebesleben verleiten. Wer sich also nicht unterkriegen lässt, wenn eine Tür vor einem zuknallt, und sich auf neue Sichtweisen einlässt, kann den Kampf gegen alte Gewohnheiten und vergangenen Schmerz gewinnen.

Ob die Himmelskörper die richtigen Energien schicken oder der Tag heute unter einem schlechten Stern steht, berichtet das Tageshoroskop am 4. November für alle Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Mit engen Verbündeten erreichst Du problemlos Deine Ziele. Hab Vertrauen! Dein Partner wirkt bezaubernd – kannst Du Dich aber auch auf ihn verlassen?

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Dein sexueller Trieb ist hyperaktiv. Höflichkeit, Takt und Rücksichtnahme sind lebenswichtig, damit kein Porzellan zerschlagen wird.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Überrasche Deinen Partner einmal wieder mit einem Liebeswochenende. Nur, wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du ziehst mit Deinem Schatz an einem Strang. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Merkwürdige Zufälle können Zeichen setzen. Überlege Dir gelassen Deine Reaktion. Gehe auf solche Fingerzeige behutsam ein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Turbulente Tage. Sortiere klug, jeden kannst Du nicht glücklich machen. Eine Situation spitzt sich in nächster Zeit gewaltig zu.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Keine Aufgabe ist zu schwierig, denke daran, was Du schon alles geleistet hast. Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Dein Partner jetzt gekränkt ist, solltest Du Dich ernstlich fragen, warum. Deine smarte Zurückhaltung lässt die Herzen anderer höherschlagen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper. Mit Deiner Power-Ausstrahlung beeindruckst Du mal wieder jeden.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März