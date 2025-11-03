Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 4.11.2025
Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Also nimm Deine Zukunftschancen wahr und gestalte Dein Schicksal selbst. Das Horoskop morgen hat Dir dazu noch mehr zu sagen.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 4.11.2025
Planeten wie Venus, Jupiter oder Neptun können laut der Astrologie ungeheure Energien in jedem einzelnen Sternzeichen aktivieren und Dich zu mutigen Schritten im Privat-, Berufs- oder Liebesleben verleiten.
Wer sich also nicht unterkriegen lässt, wenn eine Tür vor einem zuknallt, und sich auf neue Sichtweisen einlässt, kann den Kampf gegen alte Gewohnheiten und vergangenen Schmerz gewinnen.
Ob die Himmelskörper die richtigen Energien schicken oder der Tag heute unter einem schlechten Stern steht, berichtet das Tageshoroskop am 4. November für alle Tierkreiszeichen:
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.
Alle Horoskope auf TAG24:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Mit engen Verbündeten erreichst Du problemlos Deine Ziele. Hab Vertrauen! Dein Partner wirkt bezaubernd – kannst Du Dich aber auch auf ihn verlassen?
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Dein sexueller Trieb ist hyperaktiv. Höflichkeit, Takt und Rücksichtnahme sind lebenswichtig, damit kein Porzellan zerschlagen wird.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Überrasche Deinen Partner einmal wieder mit einem Liebeswochenende. Nur, wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du ziehst mit Deinem Schatz an einem Strang. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Merkwürdige Zufälle können Zeichen setzen. Überlege Dir gelassen Deine Reaktion. Gehe auf solche Fingerzeige behutsam ein.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Turbulente Tage. Sortiere klug, jeden kannst Du nicht glücklich machen. Eine Situation spitzt sich in nächster Zeit gewaltig zu.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Keine Aufgabe ist zu schwierig, denke daran, was Du schon alles geleistet hast. Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Wenn Dein Partner jetzt gekränkt ist, solltest Du Dich ernstlich fragen, warum. Deine smarte Zurückhaltung lässt die Herzen anderer höherschlagen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper. Mit Deiner Power-Ausstrahlung beeindruckst Du mal wieder jeden.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Jetzt kannst Du unbeschwert eine überaus sinnliche Lebenszeit genießen und endlich Deine steife Zurückhaltung ablegen. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt.
