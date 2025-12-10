Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 11.12.2025

Horoskop morgen, Donnerstag 11.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wirf einen Blick in das kostenlose Tageshoroskop von morgen, dem 11. Dezember, und erfahre, welche kosmischen Tipps Dein Sternzeichen dem großen Glück ein Stück näher bringen.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 11.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 11.12.2025. © 123rf/darkfoxelixir Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Mal dominiert die Sonnenenergie, mal die Mondenergie. Die kosmischen Tipps der Sternenkundler geben jedem Tierkreiszeichen Rat, wie sich die eigene Lebenssituation bereichern lässt. Gibt es in der Liebe eine geheime Seite zu entdecken oder steht im Beruf der große Erfolg bevor? Manchmal macht das Schicksal einen Umweg, bevor es zu mehr Harmonie im Leben kommt. Doch keine Erfahrung ist umsonst gemacht. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.12.2025 Genieße die Inspiration der Astrologie und geh mit Mut und Herz voran.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du kannst keine Kritik vertragen und beziehst immer alles direkt auf Dich selbst. Dein Kräfteeinsatz ist hoch, doch Du hast auch die Energie dazu. Bei der erforderlichen Besonnenheit winken produktive Zeiten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Der Tag ist günstig für eine Verständigung mit Deinen aktuellen Freunden, für neue Kontakte sowie für die Pflege alter Freundschaften. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit. Mögliche Geldsorgen solltest Du nicht beiseiteschieben, sondern nach Lösungen suchen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch. Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn es finanziell kneift, solltest Du möglichst nach einem festen Ausgabeplan leben. Dein Körper und Deine Seele rufen nach einem Wellnesstag.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Verdränge keine Probleme mit dem Herzensmenschen, das führt nur dazu, dass sich alles zuspitzt. Aus purem Selbstschutz tauchst Du immer wieder ab. Warum denn? Stelle Dich endlich einmal den unangenehmen Situationen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Mal überdreht, mal schlapp. Haushalte besser mit Deinen Energien. Es winkt ein schöner Tag, denn Du strebst nach Ausgeglichenheit und Genuss. Du hast Chancen, die Schokoladenseite des Lebens auszukosten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit erleichtern Deinen Arbeitsalltag. Zurzeit wirst Du von einem Kampfplaneten regiert und scheust daher auch keine Auseinandersetzung. Ruhe bewahren!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wer immer nur stur an alten Dingen festhält, hat Probleme, auf neue Züge zu springen. Die Zeit läuft auch ohne Dich weiter. Wenn Du Deine Chancen nutzt, kannst Du schöne Erfolge einheimsen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Nur nicht nervös werden. Du kommst plötzlich auf ungewöhnliche Weise an Geld, gute Bekannte werden Dir dabei von großem Nutzen sein. Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Beiß weiterhin die Zähne zusammen und hänge Dich richtig rein. Du bist aktuell in Topform.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral. Wenn man Dich um Rat fragt, dann hilf aus, aber nicht ungebeten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März