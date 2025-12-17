Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 18.12.2025

Horoskop morgen, Donnerstag 18.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Astrologe und Astrologin überbringen Dir an diesem Tag die Botschaft der Himmelskörper. Welche Fügungen das Schicksal für Dich vorgesehen hat, erfährst Du im kostenlosen Tageshoroskop von morgen, dem 18. Dezember.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 18.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 18.12.2025. © 123RF / koi88 Das Universum erinnert Dich daran, dass Du nicht einfach nur ein Mensch bist, sondern ein Teil der kosmischen Unendlichkeit. Deine Energie ist nicht allein auf Deinen Körper begrenzt, denn Du kannst durch Deine Gefühle und Dein Handeln das Leben anderer beeinflussen. Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) besitzt die Fähigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen und die Erfahrungen in Liebe, Beruf oder einem anderen Lebensbereich für sich zu nutzen. Erscheint die aktuelle Lebenssituation sinnlos, so kann sie Dir dennoch wichtige Erkenntnisse für Kommendes bringen. Manchmal findet man das eigene Ziel, wenn man das durchlebt, was man nicht will.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir. Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Nervlich zu überdrehen, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst. Von allein kommen die gebratenen Tauben nicht in Deinen Mund geflogen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Unerschütterlich trotzt Du allen Widerständen und hast Bewunderer auf Deiner Seite. Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit, was zu ändern.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du drückst Dich zwar vor lästiger Arbeit, bist aber trotzdem bei Deinen Kollegen beliebt. Jetzt gehörst auch Du endlich einmal zu den Gewinnern. Dir steht eine tolle Zeit bevor und nichts kann Dich mehr aus Deiner Bahn werfen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Du jetzt nicht die Kurve bekommst, zeigt Dein Herzblatt die rote Karte. Starte einen Höhenflug. Die Chancen auf mehr Macht und Einfluss im gesellschaftlichen wie politischen Leben stehen günstig.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Dich heute Dein Herzblatt an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Ausreden sind zwecklos. Du hast viel Mitgefühl und bist ein aufmerksamer Zuhörer.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bei einem Treffen mit Freunden kannst Du interessante Tipps aufgreifen. Aus einer Beziehung kann jetzt eine dauerhafte Verbindung werden, wenn Du nur willst. Werde Dir klar über Deine Motive.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du wirst heute vielleicht ein besonders starkes Verlangen nach Süßigkeiten entwickeln. Sündige aber nicht zu viel. Lass Dich nicht immer so hängen, zieh die Sache durch.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Gefühle lassen sich nicht erzwingen und Liebe kommt nicht allein. Wenn Du nicht auf Deine Finanzen achtest, schaust Du ganz schnell alt aus.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Spannungsreiche Aspekte kündigen Gewitterwolken an, die nur vorüberziehen können, wenn Du nicht zu ungeduldig und reizbar reagierst. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März