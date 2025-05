Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.5.2025

Du setzt falsche Signale. Dein Partner versteht nicht, was Du überhaupt willst. Im Partnerschaftsbereich ist etwas mehr Verständnis vonnöten.

Du meinst, nur Deine Seele leidet, aber frage doch mal Deinen Partner! Du hast einige Proben zu bestehen und scheinst dadurch etwas gereizt zu sein. Musst Du das wirklich gleich an Deinem Partner auslassen?

An kuscheligen Abenden wird es Dir nicht fehlen. Singles können sich auf die Flirtpiste begeben und den Herzenspartner finden. Wenn Du jetzt nicht etwas riskierst, bleibt alles beim Alten. Es liegt allein an Dir, Klarheit in Dein Durcheinander zu bringen.