Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 4.6.2026
Hat Dein Sternzeichen genügend Energie? Ob Du jetzt von den Mondenergien profitieren kannst, erfährst Du im Horoskop für morgen.
Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 4.6.2026
Venus, Jupiter, Merkur ebenso wie die anderen Planeten und Monde begleiten Dich in Zeiten voller Schmerz oder purer Harmonie und Glück. Doch bist Du Deinem Schicksal nicht komplett ausgeliefert.
Nimm es in die Hand! Der Rat der Sterne kann Dir helfen, nicht nur in Zukunft, sondern schon heute innere Ruhe und Mut für Neues zu erlangen, um ein harmonisches Leben führen zu können.
Für alle Sternzeichen liefert das kostenlose Tageshoroskop von Samstag wertvolle Tipps für Herz und Seele: Widder, Schütze, Löwe, Krebs, Fische und Skorpion, Jungfrau, Steinbock, Stier, Waage, Zwilling und Wassermann.
Ob das Liebesglück schon hinter der nächsten Ecke steht, eine berufliche Chance oder ein unerwarteter Geldsegen auf Dich wartet - die Astrologie verrät es Dir, indem sie die Konstellation der Himmelskörper studiert und deutet.
Liebe, Gesundheit und Finanzen sind für viele interessierte Tierkreiszeichen die wichtigsten Themen im Leben.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Die gratis Horoskope schenken jedem Sternzeichen Antworten für die Zukunft:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen. Langsam zeichnet sich immer mehr Gleichklang mit dem Partner oder der Partnerin ab. Nutze diese schöne Phase für Geselligkeiten und aufbauende Kulturevents.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Wenn Du Dich mit den richtigen Leuten verbindest, hast Du Erfolg und freie Fahrt! Für einen Fehler wird Dich niemand verurteilen, wenn Du ihn Dir selbst eingestehst.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Du bist viel zu angreifbar. Wenn Du das ablegst, hast Du gewonnen. Bei neuen Aufgaben kannst Du Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Es gelingt Dir, Deine Vielfältigkeit gezielt einzusetzen. Versuch, kleine Missverständnisse nicht tragisch zu nehmen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Bei Deinem Benehmen ist es klar, dass der Partner oder die Partnerin sich vernachlässigt fühlt. Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du einfach einmal den ersten Schritt machen. Wer wagt, gewinnt. Die Chancen stehen gut.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wenn Du jetzt Deine Flirtchancen nutzt, kann sich etwas Festes entwickeln. Unerwartete Ereignisse reißen Dich aus Deinem langweiligen Liebesleben heraus.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Romantische Träume und tiefe Liebesgefühle begleiten Dich. Eine neu gewonnene Erkenntnis muss sich der praktischen Bewährungsprobe unterziehen. Erst dadurch erweist es sich, ob sie nützlich ist.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt - achte darauf. Finanzielle Entscheidungen jetzt nicht überstürzen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Die Tatsachen stehen, jetzt kommt es nur darauf an, wie Du damit umgehst. Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Wer nie alte Werte und Lebensmuster überschreitet, kann nie wachsen. Vermeide aggressives Auftreten, Du kommst damit nicht weit.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Ungetrübter Liebeshimmel, Du hast eine spannende Begegnung. Auch wenn es stressig wird, bleib einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten. Du erhältst plötzlich Unterstützung.
Titelfoto: 123RF/laliko