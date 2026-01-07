Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 8.1.2026

Horoskop morgen, Donnerstag 8.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ein Blick in die Sterne und das kostenlose Horoskop von morgen, dem 8. Januar, verrät Deinem Sternzeichen die kosmischen Chancen für den Donnerstag. Für die einen steht das große Verwöhnen in der Liebe auf dem Programm, für andere Sternzeichen rücken Gesundheit und Sport in den Fokus.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 8.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 8.1.2026. © 123rf.com/ollomy Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Wenn Dein Tierkreiszeichen die Sehnsucht nach der Erfüllung seiner Träume spürt und noch nicht weiß, welcher Weg dahin führen kann, darf es sich gern Rat von den Sternen holen. Ob in der Liebe, im Beruf oder in Sachen Gesundheit: Kosmische Inspiration hat noch in keinem Lebensbereich beim Griff nach dem großen Glück geschadet. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.1.2026 Nutze die Chancen, die der 8. Januar bietet, und überdenke einmal gründlich, an welcher Station im Leben Du gerade stehst und was für mehr Harmonie noch fehlt. Die kostenlosen Ratschläge der Astrologie verbreiten einen Hauch Hoffnung und können Deinem Sternzeichen bei einer wichtigen Richtungsentscheidung helfen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist gut gelaunt und überzeugst mit einer Spitzenleistung. Du bist voller Schwung und Tatendrang, vielleicht sogar etwas zu impulsiv. Sich richtig durchzusetzen dürfte für Dich jetzt kein Problem darstellen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Von Deinem Schatz verlangst Du Zuverlässigkeit und Treue. Hast Du schon mal überlegt, ob Du selbst dazu bereit bist, das zu geben, was Du erwartest? Hüte Dich vor faulen Kompromissen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst auf Deine Umgebung anregend und motivierend. Es ist eine gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen. Du kannst keine Kritik vertragen und beziehst immer alles direkt auf Dich selbst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Du bist nicht gerade einfach. Andere wissen nicht so recht, woran sie bei Dir sind.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch. Für erbrachte Leistungen erwartet Dich Lob und Anerkennung. Diesen Tag solltest Du der Liebe widmen. Du strahlst Charme und Liebenswürdigkeit aus und betonst das Gemeinsame in der Partnerschaft.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du bist bodenständig, Deine Gedanken und Planungen sind pragmatisch umsetzbar. Sei nicht so streng mit Deinen Kolleginnen, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Mit Freundlichkeit entwaffnest Du jeden! Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Alle Achtung, trotz Gegenstimmen hältst Du an Deinem Standpunkt fest. Wenn rasche Entscheidungen von Dir gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Schließlich weißt Du endlich genau, was Du willst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lasse Dich nicht entmutigen und versuche es mit einem anderen Partnertyp. Deine Arbeitskollegen sind momentan nicht gut auf Dich zu sprechen, Du kritisierst zu viel.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist großzügig, gastfreundlich und kompromissbereit und erlebst dies auch bei anderen Menschen. Triff Dich jetzt mit Freunden. Du kannst alle mit Deiner guten Laune anstecken, Du bist optimistisch und gesellig.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du abwartest, kann sich ein Herzenswunsch erfüllen. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März