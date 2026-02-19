Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.2.2026

Horoskop morgen, Freitag, 20.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Droht Dir Unheil oder erwartet Dich ein Glückstag? Die Astrologie verrät Dir mehr zu Deinen Berufs- und Liebeschancen und wie es um Deine Gesundheit steht. Erfahre mehr im Horoskop morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 20.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 20.2.2026. © 123RF/rolffimages Jupiter, Mars, Venus und Co. senden Dir auch heute positive Energien, sodass Du nicht nur Deine Zukunft, sondern auch den nächsten Tag stimmungsvoll und glücklich verleben kannst. Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Alle zwölf Sternzeichen finden in diesem kostenlosen Tageshoroskop wichtige Hinweise für die nächsten Lebensentscheidungen. Der weise Rat von den Sternen und Planeten kann einen beflügeln, weiterbringen und für mehr Harmonie und eine positive Einstellung zum Leben sorgen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.2.2026 Denn die Sterne wissen, was in Dir vorgeht. Was Dich belastet und wie Du nicht nur in Liebesdingen zum Ziel kommst, sagen die Astrologen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemanden vereinnahmen lassen. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Pflichtgefühl und Deine Geduld verbindest Du auch mit einem gewissen Lebensernst. Das gibt Dir die richtige Reife für diverse Pläne. Tröste Dich, jeder hat einmal mit Liebeskummer zu kämpfen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Dabei bist Du hellwach und registrierst jedes Detail. Gut so!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bist nicht zu durchschauen, das macht den Umgang mit Dir sehr spannend. Man merkt deutlich, dass Du dabei bist, Dich privat neu zu orientieren.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Im zwischenmenschlichen Bereich sind Zielstrebigkeit und Nachdruck die falschen Strategien. Neidische Sticheleien von Freunden solltest Du einfach überhören.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Vielleicht solltest Du diese etwas sehr ruhige Phase nur für Dich genießen. Du willst einfach nicht wahrhaben, dass eine Beziehung beendet ist.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Die Erfolge stellen sich dann ein, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Du besitzt ein sensibles Gespür für Erfolg im Beruf und im öffentlichen Auftreten. Du läufst dabei aber auch Gefahr, leichtfertig zu urteilen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Jetzt wird es für Dich interessant. Vieles klärt sich auf und wendet sich zum Guten. Genieße doch einfach mal den Alltag mit Deinen Angehörigen. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Geldquelle versiegt, lasse Dir etwas einfallen. Achte auf Deine Träume, sie geben Dir wichtige Hinweise.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich an der Verbundenheit mit lieben Menschen. Im Partnerschaftsbereich ist etwas mehr Verständnis vonnöten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März