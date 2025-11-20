Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 21.11.2025

Horoskop morgen, Freitag, 21.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über mein Schicksal am 21. November? Ob das Glück in der Liebe an die Tür klopft oder Dein Sternzeichen den Fokus lieber auf die Gesundheit legen sollte, weiß das kostenlose Tageshoroskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 21.11.2025

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Wer in der Liebe mit dem Feuer spielt, muss in Zukunft damit rechnen, sich auch mal die Finger zu verbrennen. Welches Sternzeichen morgen träumen darf und wer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weiß Dein gratis Horoskop. Ob in der Liebe, dem Beruf oder der Gesundheit das Schicksal einen guten Tag verheißt, wird sich erst zeigen. Ein wenig Inspiration aus der Kraft der Mondenergien und Planetenbewegungen kann auf jeden Fall nicht schaden. Tauche ein in die Welt der Astrologie und die Sternenkundler werden spannende kosmische Tipps parat haben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein langersehntes Ziel rückt endlich ein ganzes Stück näher. Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben. Lasse Dich von einem Fachmann beraten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wenn Du selbst keine Haare auf dem Kopf hast, dann beschimpfe andere nicht als Glatzkopf, das besagt eine chinesische Redewendung. Hitzig und brisant entwickelt sich ein Streit mit einem abgeblitzten Liebespartner oder einer abgeblitzten Liebespartnerin. Jetzt kannst Du zeigen, dass Du über den Dingen stehst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Eine Idee geht Dir nicht aus dem Kopf und ruft nach Verwirklichung. Zum Trübsalblasen besteht im Moment wirklich kein Grund. Lasse Dich nicht hängen, sondern sorge für Abwechslung.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Einem Wunsch nach Geselligkeit solltest Du unbedingt nachgeben. Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vorsicht, überziehe auf keinen Fall Dein Konto! Du bist träge und schlapp und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Sonderaktionen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Jammer nicht, Veränderung kann auch Erlösung bedeuten. Das Beste ist, Du hältst Dich bei Diskussionen im Freundeskreis für eine Weile aus allem heraus. Das renkt sich alles von alleine wieder ein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Fordere von niemandem mehr, als Du selbst zu geben bereit bist. Verringere Deinen Stress und wechsle die Fronten. Verführe lieber raffiniert Deinen Partner oder Deine Partnerin zu wirklich heißen Liebesspielen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du knüpfst aufregende und neue Kontakte. Halte Dich nicht zurück, sondern reagiere! Da freut sich jemand mit Dir über alle Maßen mit. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut und schaffen Vertrauen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist ein sehr geschickter Vermittler zwischen verhärteten Fronten. Ruhe Dich nicht auf Deinen Lorbeeren aus, das wäre der falsche Zeitpunkt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es geht nicht darum, viel zu erleben, sondern bewusst zu genießen. Es ergeben sich beruflich weitreichende Möglichkeiten. Der große Gewinn wird vermutlich erst einmal ausbleiben, aber es wird sich später auszahlen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Singles können jetzt die ganz große Liebe finden. Aber auch wenn Du in festen Händen bist, wird es Zeit, wieder einmal richtig loszuflirten. Du durchschaust die kleinen Spielchen anderer sofort.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März