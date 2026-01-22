Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 23.1.2026
Worauf kommt es in Deiner aktuellen Lebenssituation an? Welche Empfehlungen Astrologen und Sternenkundler Dir mit auf den Lebensweg geben, erfährst Du im kostenlosen Tageshoroskop für den 23. Januar. Erfahre mehr im Horoskop von morgen.
Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 23.1.2026
Jeder Tag schenkt Dir die Chance, etwas für Deine Gesundheit, Deine Liebesangelegenheiten oder Deinen Beruf zu tun.
Es sind nicht immer große Veränderungen im Außen, die einen wesentlichen Unterschied ausmachen. Jede Richtungsentscheidung beginnt bei Deiner inneren Einstellung.
Sich in allen Lebensbereichen zu hinterfragen, auf das eigene Herz zu hören und die wahren Gefühle zu erforschen, kann ein völlig anderes Licht auf die Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft werfen.
Angehörige aller Sternbilder - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische - haben ihr eigenes Schicksal zu tragen. Es liegt an Dir, wie Du damit umgehst.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Gewinne eine neue Sicht auf Dein Leben. Lass Dich dazu von den Horoskopen für alle Sternzeichen inspirieren:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich endlich dazu entschließen würdest, zu handeln. Da Du über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer verfügst, reagierst Du sofort auf dicke Luft. Das darf nicht Deine gute Laune verderben.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Du hast tolle Ideen, wenn Du Deinen Schatz umgarnen kannst. Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du kannst tun, was Du willst, der Verräter schläft nie! Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Einem ewigen Schlaumeier schneidest Du ganz energisch das Wort ab. Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Dein Misstrauen ist berechtigt.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Pflege Dein musisches Interesse und freue Dich über alles, was schön ist. Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Vorsichtig, aber sicher leitest Du Erfolg versprechende Veränderungen ein. Du hast das Zeug zum Lebenskünstler. Du bist von Deiner Sache überzeugt und wirkst auch überzeugend. Mach weiter so!
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Wenn Du die richtige Geduld aufbringst, gelingt Dir eine Finanzaktion auf Anhieb. Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Auf den richtigen Partner wirkst Du wie ein Magnet. Denke daran, Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du es tust.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Durch Dein zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein eckst Du überall an. Du brauchst Dich daher über ein negatives Feedback nicht zu wundern. Gute Freundschaften bedürfen intensiver Pflege. Nimm wieder einmal Kontakt mit jemandem auf, der auf ein Zeichen von Dir wartet.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Behalte Deine großen Ziele unbeirrt weiterhin im Auge, die Rechnung geht auf! Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Ein Projekt gerät arg ins Stocken, habe also Geduld! Bessere Zeiten stehen bereits vor der Tür.
