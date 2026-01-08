Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 9.1.2026

Horoskop morgen, Freitag, 9.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Sieht die Astrologie am 9. Januar das große Glück für Dein Sternzeichen? Wirf einen Blick in das kostenlose Horoskop von morgen und lasse Dich von vielen kosmischen Tipps überraschen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 9.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 9.1.2026. © 123RF/ nexusplexus Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder, Fische, Steinbock, Wassermann, Schütze oder Skorpion: Wird Dein Sternzeichen in der Liebe günstig von den Planeten beeinflusst? Die Gedanken zu sortieren und damit die Seele zu erleichtern ist keine leichte Aufgabe. Wer dabei den Rat der Astrologie beherzigt, kann seinem persönlichen Glück ein Stück näher kommen. Die Energien der Himmelskörper sorgen nicht immer für positive Stimmung. Doch auch Schicksalsschläge gehören zum Leben dazu. In jeder Krise liegt auch eine Chance. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.1.2026 Nutze Deine innere Stärke und höre darauf, was Dein Herz Dir sagt. Dann können im Beruf und Liebe wunderbare Überraschungen warten.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail die wir Dir gesendet haben. Gib Deine E-Mail-Adresse ein, um Dich anzumelden Gib bitte Deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. ANMELDEN Bildquelle: Midjourney/TAG24

Mehr Tipps von den Sternen erhältst Du in Horoskopen für alle Sternzeichen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es macht einfach alles Spaß. Du gehst mit einem Strahlen durch die Welt und wirkst betörend auf andere. Genieße das Bad in der Menge. Du erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit. Alles geht Dir gut von der Hand und Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

In Deinen Beziehungen, besonders dem Partner oder der Partnerin gegenüber, verhältst Du Dich äußerst zurückhaltend und dies kann zu Missverständnissen führen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Mit Illusionen kommt man nicht weit, folge den Tatsachen! Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du neigst dazu, Dich viel zu schnell aufzuregen und Dich dann in Deinen Ärger hineinzusteigern. Bleibe freundlich und ausgeglichen. Du verfügst über ein sensationelles Verhandlungsgeschick.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Viele Deiner Ängste sind völlig unbegründet. Keiner erwartet etwas von Dir. Analysiere Situationen sorgfältig und bleibe zuversichtlich. Lasse Dir im Job nicht in die Karten schauen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die Emotionen kochen gewaltig hoch und Du hast Deine Gefühle nicht ganz im Griff. Nimm auf andere Rücksicht, nicht jeder versteht Dich. Mal mit dem Partner oder der Partnerin über alles reden, das bringt große Erleichterung.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du kannst Deine gute Kondition mit Ausgleichssport leicht halten. Alles wird zu anstrengend für Dich, zumal Du auch sehr unausgeglichen bist und keine Geduld hast. Entspanne Dich und lächle einmal.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es ist klüger, nicht auf Höchstforderungen zu bestehen, falls Du auch weiterhin an einer fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert bist. Du kommst jetzt nicht drum herum, einen unkonventionellen Weg zu wählen. Außergewöhnliches lässt sich nicht anders lösen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichend Energien. Heute kannst Du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Herzklopfen wartet auf Singles, Verabredungen sollten eingehalten werden. Du gehst auf Erfolgskurs und wirst mit Umsicht und Voraussicht weiterkommen. Zögere nicht und lasse Dich nicht blockieren.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Singles können sich jetzt durchringen und eine Affäre freundschaftlich beenden. Mache einige Tage Urlaub und erhole Dich einmal richtig.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März