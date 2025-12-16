Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 17.12.2025

Horoskop morgen, Mittwoch 17.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Durch die Bereitschaft, Dich der Astrologie zu öffnen, erschaffst Du Dir eine Verbindung zu Deiner Zukunft. Wie sich Dein Liebesleben, die Finanzen oder derartiges künftig gestalten könnten, zeigt Dir das kostenlose Tageshoroskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 17.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 17.12.2025. © unsplash/Anna Kolosyuk Innere Harmonie bringt Ruhe und Stabilität in Dein Leben. Doch auch Veränderungen können ein Gleichgewicht bewirken. Das Universum bietet Dir die Lebenssituation an, in welcher Du Dich von der Vergangenheit befreien und eine neue Richtungsentscheidung treffen kannst. Wenn die Gefühle verrückt spielen, dann stützen Dich die Himmelskörper, Planetenbewegungen und Mondenergien. Auf jedes Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - warten ganz persönliche Herausforderungen. Manche Erfahrungen im Leben machen alle Menschen wie z. B. die eigene Geburt. Doch dann folgt jeder einem anderen Schicksal. Schnittpunkte gibt es nur noch in manchen Lebensbereichen wie Liebe, Beruf und Freizeit. Entscheide selbst, wer in welcher Beziehung zu Dir stehen darf und vor wem Du Dein Herz schützen möchtest.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Komplimente solltest Du nicht überbewerten, sondern auf Wahrheit überprüfen. Du hast eine Ausstrahlung, die selbst eingefleischte Singles ins Wanken bringt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen. Du bist empfänglich für unterschwellige Andeutungen Deiner Kollegen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Instinkt und Dein strategisches Geschick sind gefragt. Beweise Dich! Eine Liebesbeziehung macht Probleme. Kümmerst Du Dich manchmal nicht doch etwas zu wenig um die, die Dir lieb und teuer sind?

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen. Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinem Vorteil beeinflussen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mit Deiner inneren Unruhe triffst Du beruflich die falschen Entscheidungen. Versuche loszulassen und warte ab. Du erträgst keine Ungerechtigkeit und setzt Dich, wenn nötig, auch für Schwächere ein.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du sollst auf jeden Fall Deine Impulse mäßigen und kontrollieren. Wenn Du als Jungfrau heute die Hände in den Schoß legst, kannst Du zwar keine großen Fehler begehen, erreichst damit aber auch nichts!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du trittst überzeugend auf und bringst ein Anliegen durch. Du solltest nicht mit Trotz reagieren, wenn Du das Gefühl hast, dass Entscheidungen über Deinen Kopf hinweg getroffen werden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Ein Problem, das jetzt nicht geklärt wird, kann Spätfolgen haben. Bleib aktiv und arbeite an einer Lösung. Die Zeit dafür ist sehr günstig. Du hoffst immer noch auf die Erfüllung der großen Liebe, das ist gut so!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Kritisiere Deinen Seelenverwandten nicht, würdige lieber seine Talente und Stärken. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Mach aus Deinem Herzen keine Mördergrube, egal ob es um Privates, die Liebe oder eher ideelle Vorstellungen geht. Sag Deine Meinung! Zurzeit kann niemand das Feuer der Leidenschaft in Dir entfachen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Heute bist Du unkonzentriert und gesundheitlich nicht so belastbar wie sonst. Bleib trotzdem ausgeglichen und behalte den Überblick. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März