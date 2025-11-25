Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.11.2025

Horoskop morgen, Mittwoch 26.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Halte Dich im Hintergrund, die Ereignisse innerhalb der Familie überstürzen sich. Deiner charmanten Art kann einfach niemand widerstehen. Auch Dein Humor ist nicht zu verachten. In der Liebe ist dadurch alles im rechten Lot.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Du kannst zurzeit kaum aus dem Haus gehen, ohne dass Dich jemand anbaggert. Das Schicksal mixt einen prickelnden Cocktail der Versuchung.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten. Verabrede Dich spontan, das wird richtig amüsant.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Ein liebevoller Partner, eine überraschende Einladung, freue Dich! Du musst nicht immer ein strahlendes Gesicht zeigen. Wenn Du Deinen Kummer verbirgst, bekommst Du auch keine Hilfe von Freunden.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Belange werden unterstützt, und zwar in jeder Hinsicht. Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn man sie überbewertet. Lass Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Gehe die Dinge gelassen an und probiere ruhig mal etwas Neues aus. Du hast eine eher ruhige Zeit vor Dir und kannst somit noch mal Kraft tanken.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Auch wenn es manchmal schwerfällt, Pflichten sollte man erfüllen. In deiner Beziehung gibt es viel zu besprechen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du scheinst eine unglückliche Hand in Sachen Finanzen zu haben. Du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch vortrefflich.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand aus Deiner Familie erwartet eine Aussprache. Mehr als üblich sprichst Du über Deine Gefühle. Durch das Gespräch findest Du leicht Kontakt und zeigst auch Interesse für das Seelenleben anderer.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dein Tempo ist zu rasant, gib der neuen Liebe etwas mehr Zeit. Es wäre gut, wenn Du Deinem Partner sofort sagen würdest, wenn Dir etwas nicht passt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März