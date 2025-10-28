Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2025

Horoskop morgen, Mittwoch 29.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Höre auf Dein Bauchgefühl, es wird Dir sagen, welchen Lebensweg Du in Zukunft einschlagen solltest. Das Tageshoroskop morgen begleitet Dich mit astrologischem Rat.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 29.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 29.10.2025. © 123RF/robinatz Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder, Fische, Steinbock, Wassermann, Schütze, Skorpion: Jedes Tierkreiszeichen zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus, die ihnen die Astrologie zuschreibt. Darüber hinaus haben die täglichen Stern- und Planetenbewegungen laut der Sternenkunde einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden, den Energie-Haushalt und die Liebeschancen eines jeden Sternzeichens. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.10.2025 In welchem Zeichen stehen Deine Chancen am Mittwoch? Worauf musst Du Dich vorbereiten?

Ob Du Dich um Deine sozialen Fähigkeiten oder ganz handfeste Hindernisse kümmern musst - das Tageshoroskop am 29. Oktober verrät Dir, was Du über Dein Seelenleben und Dein Schicksal wissen musst.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Für weitere Prognosen schaue Dir auch die anderen Horoskope für alle Sternzeichen an: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Manchmal bist Du einfach zu leichtgläubig und fällst auf jeden Schwindel herein. Du solltest Dir mehr Zeit zum Überlegen lassen. Keiner kann Dir jetzt widerstehen, Deine Ausstrahlung ist Erotik pur.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Optimismus stärkt das Immunsystem. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Partners oder Deiner Partnerin.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ein liebevoller Partner oder eine liebevolle Partnerin, eine überraschende Einladung, Du freust Dich! Du kannst jetzt viele freudige Überraschungen erleben, wenn Du es zulässt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Teamwork ist in beruflicher Hinsicht das Zauberwort. Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn Du gut mit anderen zusammenarbeitest. Wenn Du jetzt einen Wohnungswechsel planst, hast Du die besten Chancen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Freunde versuchen, Dir etwas klarzumachen. Höre genau hin!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du redest nicht lange um den heißen Brei herum, sondern bringst die Dinge auf den Punkt. Jemand entfacht das Feuer der Liebe, wenn DU es zulässt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein schlechtes Gewissen, denn er/sie wollte Dich nicht verletzen. Schließe eine alte Liebesgeschichte ab. Die Sache ist schon lange vorbei.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln. Ein Familienmitglied fühlt sich sehr ausgegrenzt und zieht sich stark zurück.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Es könnte Dir nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du erkennst, dass das Leben eine Art Lernprozess ist, wird alles einfacher. Du beginnst nachzudenken und entwickelst Dich dadurch weiter. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März