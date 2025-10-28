Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2025
Höre auf Dein Bauchgefühl, es wird Dir sagen, welchen Lebensweg Du in Zukunft einschlagen solltest. Das Tageshoroskop morgen begleitet Dich mit astrologischem Rat.
Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 29.10.2025
Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder, Fische, Steinbock, Wassermann, Schütze, Skorpion:
Jedes Tierkreiszeichen zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus, die ihnen die Astrologie zuschreibt.
Darüber hinaus haben die täglichen Stern- und Planetenbewegungen laut der Sternenkunde einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden, den Energie-Haushalt und die Liebeschancen eines jeden Sternzeichens.
In welchem Zeichen stehen Deine Chancen am Mittwoch? Worauf musst Du Dich vorbereiten?
Ob Du Dich um Deine sozialen Fähigkeiten oder ganz handfeste Hindernisse kümmern musst - das Tageshoroskop am 29. Oktober verrät Dir, was Du über Dein Seelenleben und Dein Schicksal wissen musst.
Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Für weitere Prognosen schaue Dir auch die anderen Horoskope für alle Sternzeichen an:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Manchmal bist Du einfach zu leichtgläubig und fällst auf jeden Schwindel herein. Du solltest Dir mehr Zeit zum Überlegen lassen. Keiner kann Dir jetzt widerstehen, Deine Ausstrahlung ist Erotik pur.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Optimismus stärkt das Immunsystem. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Partners oder Deiner Partnerin.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Ein liebevoller Partner oder eine liebevolle Partnerin, eine überraschende Einladung, Du freust Dich! Du kannst jetzt viele freudige Überraschungen erleben, wenn Du es zulässt.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Teamwork ist in beruflicher Hinsicht das Zauberwort. Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn Du gut mit anderen zusammenarbeitest. Wenn Du jetzt einen Wohnungswechsel planst, hast Du die besten Chancen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Freunde versuchen, Dir etwas klarzumachen. Höre genau hin!
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du redest nicht lange um den heißen Brei herum, sondern bringst die Dinge auf den Punkt. Jemand entfacht das Feuer der Liebe, wenn DU es zulässt.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein!
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein schlechtes Gewissen, denn er/sie wollte Dich nicht verletzen. Schließe eine alte Liebesgeschichte ab. Die Sache ist schon lange vorbei.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln. Ein Familienmitglied fühlt sich sehr ausgegrenzt und zieht sich stark zurück.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Es könnte Dir nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Wenn Du erkennst, dass das Leben eine Art Lernprozess ist, wird alles einfacher. Du beginnst nachzudenken und entwickelst Dich dadurch weiter. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Finanzielle Entscheidungen jetzt nicht überstürzen. Der Tag ist günstig für eine Verständigung mit Deinen Freunden, für neue Kontakte sowie für die Pflege alter Freundschaften.
Titelfoto: 123RF/robinatz