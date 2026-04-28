28.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.4.2026

Horoskop morgen, Mittwoch, 29.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du suchst ein Astroportal, das Dir verrät, was die Sterne Deinem Sternzeichen Geheimnisvolles mitteilen wollen? Antworten findest Du hier im Horoskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 29.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 29.4.2026. © 123rf.com/denisbelitsky Welche Auswirkungen die kosmischen Aktivitäten, Sterne und Planeten aktuell auf Dich haben? Das verraten Deine kosmischen News in diesem Tageshoroskop. Die Astrologie liefert jedem Sternzeichen und Aszendenten vielversprechende Lebensratschläge. Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Ob es um einen Tipp für das Liebesleben, Hinweise zur Gesundheit oder Warnungen vor Schnellschüssen im Beruf geht - das Horoskop von Mittwoch hilft Dir, Dein Schicksal selbst zu bestimmen und in eine Zukunft voller Glück und Harmonie zu schreiten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.4.2026 Du willst wissen, ob Amor es gerade gut mit Dir meint? Das Tageshoroskop vom Mittwoch enthält natürlich auch Dein individuelles Liebeshoroskop - schau gleich nach!

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Weitere Horoskope der Sternenkundler inklusive Liebeshoroskop findest Du täglich, wöchentlich und monatlich unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

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Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

So hast Du Dir das nicht vorgestellt, Du wurdest absolut falsch beraten. Nach der letzten starken Niederlage solltest Du Dich um Dich selbst kümmern. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast allen Grund, Dich mit etwas Schönem zu verwöhnen. Du darfst von der großen Liebe träumen, solltest aber die Realität nicht aus den Augen lassen. Es wäre schade, wenn Du den Überblick verlierst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt - riskiere einfach mal etwas.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht. Achtung, verzichte auf einen heißen Flirt im Freundeskreis.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Ehe Du Dich in einer fatalen Situation total verausgabst, solltest Du Dich ein wenig aus dem Freundeskreis zurückziehen und erst mal abwarten. Es kann vorübergehend zu Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen kommen. Zeige Offenheit und Freundlichkeit.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es kann immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen kommen, in denen Du vielleicht auch mal nachgeben solltest. Poche nicht auf Dein Recht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Geh raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Es erwarten Dich Zeiten der Harmonie, der Anpassung und Wandlungsfähigkeit. Die Zuneigung durch die Familie ist wohltuend und aufbauend.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin zu manipulieren, das wäre Gift für die Beziehung. Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum einer Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Gehe zielstrebig weiter!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Nicht so schnell aufgeben, wenn Du mal Widerstände spürst. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du solltest in allen Bereichen wachsam und kontrolliert bleiben: privat, beruflich und auch bezüglich der Finanzen. Es lohnt sich. Du bist nicht zu durchschauen, das macht den Umgang mit Dir sehr spannend.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März