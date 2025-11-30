Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 1.12.2025

Horoskop morgen, Montag 1.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop von morgen zeigt allen Sternzeichen, wie der Tag am 1. Dezember verläuft und welche Zukunft laut der Astrologie auf sie wartet.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 1.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 1.12.2025. © Unsplash/Илья Мельниченко Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Die Gedanken schwirren im Kopf herum, können belasten oder zumindest dem ganzen Körper und der Seele eine gewisse Schwere verleihen.

Verdrängen hilft aber nichts. Lasse Dein Herz treiben, lasse alle Emotionen an Dich heran. Nur so schaffst Du es, Schmerz loszulassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.11.2025 Die Energien der Planeten wie Saturn, Venus oder Jupiter schaffen einen spannenden Mix in Dir, den Du gut dosiert nutzen kannst: Ruhe, wenn Du einen kühlen Kopf bewahren musst, und Stärke, wenn Du richtig anpacken musst.

Vertraue ruhig darauf, dass in Deiner Zukunft nicht nur Schicksalsschläge, sondern auch ganz viel Glück, Harmonie und Liebe auf Dich warten.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Es lassen sich neue Kontakte gut und leicht anknüpfen - persönlich, über Telefon oder Brief. Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

So, wie Du Dich gibst, bist Du doch gar nicht. Zeige endlich Deinen wahren Kern. Langeweile ist für Dich ein Fremdwort. Kaum hast Du Dich von den aufregenden Erlebnissen erholt, beginnt das nächste Abenteuer.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du wirst nicht immer genau erkennen, was Dein Partner oder Deine Partnerin von Dir möchte. Manchmal bist Du Dir nicht sicher, ob Du der vielen Verantwortung gewachsen bist.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Im beruflichen Bereich hast Du die Nase ganz vorn. Du kannst unverhofft gewinnbringende Kontakte schließen, die Dich weiterbringen werden. Wenn Du nur einlenkst, weil Du Dich dazu verpflichtet fühlst, wirst Du Dich später über Deine eigene Unzufriedenheit ärgern.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du genießt jetzt das Interesse und solltest es richtig auskosten. Bringe mehr Abwechslung und viele Anregungen in Dein Partnerleben.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sei mutig und weiche nicht vom eigentlichen Grundgedanken ab. Du liegst absolut richtig! Du verstehst Dich blendend mit Deinem Schatz. Keine Wolke trübt den Liebeshimmel.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Paare legen jetzt Ziele für die Zukunft fest und halten zusammen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Kontostand schaut nicht gut aus. Tritt auf die Ausgabenbremse. Jemand hält die Hand über Dich und gibt Dir dadurch Sicherheit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Achte bei Deiner Suche nach Wahrheit und Sinn auch auf andere Menschen und deren Entwicklung. Du kannst immer wieder von ihnen lernen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist in Champagnerlaune und solltest feiern, und zwar mit guten Freunden. Du bist zurzeit recht dominant, das kommt nicht gut an.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März