Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 12.1.2026

Horoskop morgen, Montag, 12.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wie sich die Liebessterne, Planetenbewegungen und Mondenergien an diesem Montag auf das Leben von jedem Sternzeichen auswirken, erfährst Du im kostenlosen Tageshoroskop von morgen, dem 12. Januar.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 12.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 12.1.2026. © 123RF/artulina Bist Du Dir darüber bewusst, welche Bedürfnisse, Gefühle, Träume und Hoffnungen für die Zukunft sich in Deinem Inneren verbergen? Sei es Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische - Dein Sternbild nutzen die Sternenkundler, um tief in Dein Herz zu blicken und zu erkennen, wer Du wirklich bist. Solltest Du Dich in ihren Vorhersagen nicht immer wiederfinden können, dann liegt darin trotzdem die Chance, die Perspektive auf Dein Leben zu verändern. Die Erkenntnis darüber, was Du nicht bist oder willst, schafft ein Bewusstsein dafür, was Deine Vorstellungen und eigentlichen Ziele in Liebe, Gesundheit und Beruf sind. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.1.2026 Ein wachsamer Umgang mit Deiner Stimmung und Deinen Empfindungen ermöglicht es Dir, in der aktuellen Lebenssituation die nächste Richtungsentscheidung weise zu treffen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Zurzeit kannst Du Dich selbst nicht ausstehen, bist streitsüchtig und widerborstig. Eine Aussprache mit Deinem Schatz solltest Du besser zurückstellen. Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleibe trotzdem ganz gelassen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so, und der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Wenn nicht stärkere Einflüsse dagegensprechen, erlebst Du eine Phase der erotischen Expansion. Du erhältst eine neue Sinnhaftigkeit.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Idealisiere nicht andere, schaue einfach nur auf Dich. Sei einfach einmal richtig übermütig und zeige etwas mehr von Deinem großen Herzen. Alle Singles sollten sich dem Flirt hingeben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Behandle Nervosität mal mit Stille und Muße. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Der große Liebessegen ist bei Dir nicht zu sehen, doch es liegt an Dir, was Du daraus machst. Triff Dich mit Freunden. Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bringe das unmögliche Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin zur Sprache. Du solltest vorsichtig sein und nur enge Vertraute in Deine Pläne einweihen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du es aber, vor dem man sich fürchten muss. Wichtige Entscheidungen lassen sich nicht mehr länger verschieben. Höre auf Dein Bauchgefühl und baue auf Deine Durchsetzungsfähigkeit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du kannst Dich offensichtlich immer noch nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Im Denken und Tun bist Du manchmal einfach zu ehrlich, was auch verletzend sein kann. Nicht jeder kann die Wahrheit akzeptieren und damit umgehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du verfügst über gute intellektuelle Fähigkeiten und erkennst die Zusammenhänge. Du wirst weiterhin für alle Deine Vorhaben über ausreichend Energie verfügen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper. Du bist ernsthaft davon überzeugt, etwas Besseres zu sein, und gehst nicht gerade handzahm mit Menschen um. So kommst Du nicht weit!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Wenn jemand wirklich Dein Herz erobert hat, neigst Du zum Klammern.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März