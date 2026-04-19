19.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.4.2026

Horoskop morgen, Montag, 20.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ob gerade etwas die Stimmung trüben kann oder die Himmelskörper Dir wohlgesonnen sind, steht in Deinem kostenlosen Horoskop morgen niedergeschrieben.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 20.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 20.4.2026. © 123RF/subbotina Die Sonne spendet Energie und macht jedes Sternzeichen vital, egal ob: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Doch oben am Himmelszelt sind noch viel mehr Planeten, die laut der Astrologie einen Einfluss auf das tägliche Leben haben. Daher lohnt ein Blick ins Tageshoroskop am 20. April, in dem die Sterne Dir ein wenig mehr über das Schicksal verraten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.4.2026 Denn, ob als Single oder in einer Partnerschaft: Du möchtest sicher gern wissen, unter welchem Stern die Themen Liebe, Gesundheit und Beruf bei Dir stehen. Ein Horoskop wirkt bei einer Richtungsentscheidung manchmal sehr inspirierend. Wer auf sein Herz und einen guten Ratschlag hört, kann sein Leben bereichern.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du fühlst Dich eingeschränkt und meinst, gegen eine Mauer zu rennen. Singles haben genug von Liebe, Lust und Leidenschaft. Ruhe ist angesagt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Schatz vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Gehe mehr auf sie oder ihn ein. Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn es zum Flirt kommt, bist Du nicht mehr zu bremsen. Du neigst zum Flunkern und zu Übertreibungen, dadurch erscheinst Du absolut unglaubwürdig. Vorsicht, man könnte Dir das übel nehmen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Beruflich ergeben sich jetzt endlich gute Möglichkeiten. Lasse Dich bei Deinen Finanzen nicht von äußeren Einflüssen lenken.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Was immer Du auch planst, lass Dich nicht aufhalten, es geht auf. Alles läuft in Deinem Sinne und allen Widerständen trotzt Du beharrlich. Du hast Dich in eine Sache zu sehr verbissen, überdenke alles noch mal.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Lege Dich in nächster Zeit nicht mit Deinen Kollegen an. Du kannst Dich auf neue Situationen und Geschäftspartner gut einstellen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du weiterhin konsequent und konzentrierst an Deinen Plänen arbeitest, dann wirst Du bald die Früchte ernten. Beruflich, aber auch privat. Eine Sache zieht sich und macht Ärger.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Intensive Gefühle und Emotionen drängen nach außen. Du scheinst alles tiefer zu empfinden als sonst. Öffne Dein Herz! Ein finanzieller Aufwand dürfte sich lohnen, behalte alles im Auge.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Nur wenn beide Seiten zufrieden sind, kann das Vorhaben erfolgreich verlaufen. Die Hormone steigen. Ein langer, tiefer Blick, ein verlockendes Lächeln und schon gehst Du mit Erfolg aufs Ganze.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Betrachte die Situation doch einmal etwas neutraler. Aus dieser Position heraus erkennst Du ganz schnell, dass Du auf dem Holzweg bist. Motiviert fällt die Arbeit viel leichter, zieh Dich nicht immer selbst runter.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich. Das kommt gut an.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März