Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 25.5.2026
Was verraten die Sterne und Planeten über Deine Zukunft? Im kostenlosen Horoskop für morgen erfährst Du, welche Botschaften der Kosmos für Dein Sternzeichen bereithält.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 25.5.2026
Neu anfangen. Das ist es, was sich viele Menschen im Laufe ihres Lebens hin und wieder wünschen. Dabei sind es gerade die Fehler und Erfahrungen, aus denen man lernt, um Dinge beim nächsten Mal besser machen zu können.
Jeden Tag bieten sich neue Möglichkeiten, zu wachsen und zu lernen. Eine zusätzliche Unterstützung bei einer Richtungsentscheidung kann auch Dein Horoskop für Dich sein.
Bist Du vom Sternzeichen Wassermann, Stier, Widder, Zwillinge, Schütze oder Skorpion? Oder wurdest Du im Tierkreiszeichen Steinbock, Waage, Fische, Jungfrau, Krebs oder Löwe geboren?
Wie schaut es für Dich in Liebesdingen, im Beruf oder mit Deiner Gesundheit aus? Ist es an der Zeit, Dich zurückzunehmen oder jetzt voll durchzustarten? Dein gratis Horoskop hat möglicherweise die passende Antwort parat.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Für weitere aktuelle Astro-Nachrichten schau gern auf der Horoskope-Themenseite vorbei:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Prüf Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Partner? Gib acht, Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Steh für ein Projekt allein gerade, mit Teamwork geht es nicht voran. Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Behalte jetzt unbedingt den Überblick und verzettle Dich nicht. Zerstör schöne Augenblicke bitte nicht durch Hektik.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Wer sagt Dir denn, dass immer nur Dein Weg der richtige ist? Zeig Dich etwas toleranter. Gönn Dir und Deinem Schatz zudem etwas mehr Freiraum.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Wenn Du für Deinen Partner nichts mehr empfindest, solltest Du das diplomatisch lösen. Schlau und wendig, wie Du bist, findest Du Lösungen in kniffeligen Angelegenheiten.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wenn andere Menschen Dir vollkommen fremd erscheinen und ganz anders reagieren, als Du es tun würdest, hast Du die Chance, etwas zu lernen! Alles, was mit Verträgen zu tun hat, wird jetzt begünstigt.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Du brauchst jetzt Freiraum und willst endlich wieder verspielt sein. Du kannst einer neuen Liebe begegnen, aber auch zwischen zwei Stühle geraten. Hör auf Dein Herz – es weist Dir den richtigen Weg.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Durch Deine Geistesblitze meisterst Du eine Herausforderung mit Bravour. Wenn Du jetzt nichts änderst, ist Dein Partner ganz schnell weg.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Deine handwerklichen, schriftstellerischen oder sprachlichen Kenntnisse sind enorm. Nutze das und stell Dein Licht nicht unter den Scheffel. Dein Partner vermisst Deine Wärme, Deine Zärtlichkeit und Nähe. Geh mehr auf ihn ein.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Belade Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern geh alles in Ruhe an. Nur so entgehst Du dem Alltagsstress! Wenn Du jetzt nichts riskierst, bleibt alles beim Alten. Es liegt allein an Dir, Klarheit in Dein Durcheinander zu bringen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Bleib beim Sparkurs und lass Dich nicht davon abbringen. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter!
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Setz Dich nicht unter Druck, alles ist geschafft. Schraube Deine Erwartungen herunter. Bei einem Treffen mit Freunden kannst Du interessante Tipps aufgreifen.
Titelfoto: 123rf/maya23k