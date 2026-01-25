Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.1.2026

Horoskop morgen, Montag, 26.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das kostenlose Horoskop von morgen, dem 26. Januar, hält für alle Sternzeichen einen spannenden Blick in die Zukunft bereit. Wie sich Beziehungsthemen auch weiterentwickeln und wohin das Herz einen führt: Der Rat der Astrologie kann die Zukunft inspirierend beeinflussen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 26.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 26.1.2026. © KOPIE: Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.1.2024 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Spürt Dein Tierkreiszeichen die Kraft der Mondenergien und Sternenkonstellationen in der Liebe, der Gesundheit oder im Beruf? Kein Schicksal ist in Stein gemeißelt: Jedes Tierkreiszeichen hat es in seiner Hand, die Zukunft so zu gestalten, dass mehr Harmonie und Zufriedenheit darin ihren Platz finden. Ob in fester Partnerschaft oder als Single, beruflich erfüllt oder auf der Suche: Veränderungen treffen jeden Tag auf unser Leben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.1.2026 Der Rat der Astrologie kann neue Perspektiven eröffnen und Wege aufzeigen, die eigene Innenschau für produktive Veränderungen zu nutzen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Brillant im Job. Du findest viel Anerkennung und kannst andere beeinflussen. Nach einer langen Pause öffnen sich endlich die richtigen Türen. Viel Romantik und Zärtlichkeit, eine schöne Zeit ist zu erwarten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Im Moment haben Deine Beziehungen keine große Beständigkeit. Du bist nicht in der Lage, leicht und ehrlich über Deine Gefühle zu sprechen. Mal auf, mal ab, aber überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Deine Familie macht sich große Sorgen um Dein Wohlbefinden. Partnerschaften blühen auf und Singles werden sehr nette Bekanntschaften schließen. Vorausgesetzt, Du setzt die richtigen Signale.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Achtung, setze jetzt beruflich nicht alles auf eine Karte.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wissen ist Macht und diese Macht ist immer sehr beruhigend. Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es erwarten Dich Überraschungen und ungewöhnliche künstlerische Genüsse. In Deiner Familie kann es zu Auseinandersetzungen kommen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Deine Bequemlichkeit macht der ganzen Familie sehr zu schaffen. Deine Antennen melden generell unruhige Zeiten, bewahre einen kühlen Kopf.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Auch wenn Du Nein sagst, man weiß, was man an Dir hat. Du darfst jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugung und Wissen. Damit kannst Du so manches beeinflussen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Kleine Gesten zwischendurch, viel mehr Zeit für die Liebe hast Du nicht. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Beruflich zählt jetzt bedingungsloser Einsatz über längere Zeit. Du verspürst eine ungewöhnliche Lust am Leben und eine Sehnsucht nach Freude, Genuss und Liebe. Nutze diese Zeit für ein kreatives Schaffen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Bleibe Deinen guten Vorsätzen treu und achte darauf, dass Du weiterhin aktiv bist. Der Erfolg zeigt ganz schnell, dass Du richtig handelst. Gefühlsschwankungen sind normal und ein Zeichen von Lebendigkeit.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März