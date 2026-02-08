Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 9.2.2026

Horoskop morgen, Montag, 9.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Besonders in schweren Zeiten braucht der Mensch einen Funken Hoffnung. Welche Chancen der 9. Februar für Dein Sternzeichen bereithält, verrät Dir jetzt Dein gratis Horoskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 9.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 9.2.2026. © 123RF/realcg Stehe zu Dir und Deinen Wünschen, dann wird auch die Zukunft von positiven Gefühlen und einer guten Stimmung beseelt sein. Denn wenn Geist und Körper im Einklang sind, hat man nicht nur laut der Astrologie besonders gute Chancen für Liebe, Glück und Erfolg.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Welches Sternzeichen in Sachen Liebesleben, Gesundheit, Beruf und Finanzen das ganz große Los gezogen hat, steht nicht nur in den Sternen geschrieben, sondern auch in Deinem Tageshoroskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.2.2026 Beziehungsthemen und Liebesangelegenheiten sollten mit viel Feingefühl angegangen werden. Ein paar Astro-Tipps können hier eine gute Inspiration sein.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Wirf einen weiteren Blick in die Zukunft für Dein Tierkreiszeichen mit diesen Horoskopen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine Finanzen sind stabil. Du hast eine feste und solide Grundlage und kannst darauf aufbauen. Sei trotzdem nicht leichtsinnig. Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über den Misserfolg.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Schließe neue Bekanntschaften, pflege die alten. Rede über die angenehmen Seiten des Lebens und schreibe Liebesbriefe. Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du bist fröhlich und flirtfreudig, aber auch diszipliniert und fleißig. Das zahlt sich aus. Du bist beliebt und Dein Rat wird immer angenommen. Sinnlich und unwiderstehlich eroberst Du alle Herzen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu. Du hast das Temperament einer Schlaftablette, man lehnt Dich ab.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du kannst rechnen wie Du willst, Du kommst auf keinen grünen Zweig. Wenn Mars und Jupiter Dich günstig bestrahlen, weckt das Deine Flirtlust.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Luftsprünge im Liebesleben dank einer glücklichen Nachricht. Wenn Du in einer Situation oder einer Beziehung nicht mehr weiterweißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ein Kurztrip kann teurer werden als erwartet. Eine positive Konstellation verheißt Erfolg.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es wartet einiges an Arbeit auf Dich und Du hast nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Das kann hin und wieder sehr anstrengend sein. Hüte Dich vor dem Spiel mit dem Feuer, andere missverstehen das.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du solltest Dich mit Fingerspitzengefühl an einen lieben Mitmenschen herantasten, sonst könntest Du etwas zerstören. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Dies ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du solltest Deinen Lieblingsmenschen in Deine Vorhaben rechtzeitig einweihen. Keiner kann Dir jetzt mehr Deinen Platz in der oberen Etage streitig machen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Alles geht leichter, wenn Du etwas mehr Sorgfalt und Disziplin aufbringst. Eine recht aufgelockerte Stimmung herrscht in Deinem Freundeskreis.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März