Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 10.1.2026

Horoskop morgen, Samstag, 10.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und nutze die Energien der Himmelskörper für ein Stück mehr vom Glück. Im kostenlosen Horoskop von heute, dem 10. Januar verraten die Sterne, wohin Dein Weg Dich führt.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 10.1.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 10.1.2026. © 123rf.com/kisslilly Den Schlüssel für mehr Erfolg im Beruf und den großen Wurf in der Liebe findet man nicht auf der Straße.

Eine Portion Ruhe und kritische Selbstbetrachtung können auf der Suche nach mehr Harmonie und Erfüllung im Leben nur behilflich sein. Ob die Planetenbewegungen und Mondenergien heute einen positiven Einfluss aufs Schicksal nehmen, weiß nur das gratis Horoskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.1.2026 Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) liest in den Ratschlägen der Astrologie seine ganz eigene Wahrheit heraus. Vertraue Deinem Herzen und habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Die gratis Horoskope für Dein Tierkreiszeichen helfen Dir bei jeder Richtungsentscheidung: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen. Du hast kein Vertrauen zu Deinem Partner oder Deiner Partnerin, sonst würdest Du nicht immer versuchen, ihn/sie zu kontrollieren.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Lass Dich nicht aus der Ruhe bringen, manches erledigt sich von allein. Trotz des Erfolgsdenkens bist Du imstande, den Menschen in Deiner Umgebung tolerant zu begegnen. Du hast immer das richtige Feeling.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die Sonne stärkt Deine Vitalität, Deine Gesprächs- und Kontaktbereitschaft wird gefördert. Eine tolle Zeit für die Partnersuche. Gute Angebote locken! Prüfe genau, denn Deine Zweifel sind berechtigt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Argumentiere nicht nur mit dem Kopf, setze auch Gefühle ein. So wie Du Deinen Schatz einschätzt, ist er nicht. Nimm Dir das zu Herzen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Komplimente und Flirts machen Dich heiter und beschwingt. Trau Dir doch ruhig einmal etwas mehr zu.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Alles wird halb so schlimm. Konflikte und Streit in der Familie fordern zwar Geduld und Entgegenkommen von Dir, aber Du wirst Dich durchsetzen. Ab sofort kann es deutlich bergauf gehen. Du hast nicht nur den Überblick, sondern auch die nötige Konzentrationsfähigkeit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Große Harmonie in Deiner Partnerschaft, trotzdem - etwas fehlt! Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Die Erwartung an Dein persönliches Glück ist manchmal etwas unrealistisch. Bleib lieber auf dem Boden der Tatsachen. Du hast jetzt eine aktive Zeit, bist voller Energie und Unternehmungslust. Du brauchst etwas, an dem Du Deine Kräfte messen kannst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es gelingt Dir nicht viel. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als ursprünglich geplant. Da braucht man schon gute Nerven. Dein anpassungsfähiges Wesen kann sehr viel ertragen. Aber jetzt nimm Dir einmal Zeit für Dich, Du hast genug geleistet!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf die Ernährung. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März