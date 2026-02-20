Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 21.2.2026

Horoskop morgen, Samstag, 21.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das gratis Horoskop von morgen weiß, wie die Sterne stehen. Einige Tierkreiszeichen haben gute Chancen, die Karriereleiter ein Stück höher zu klettern. Wen Amors Pfeil der Liebe treffen wird, erfährst Du in Deinem gratis Horoskop vom Samstag, dem 21. Februar.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 21.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 21.2.2026. © 123rf/krissikunterbunt Hier kann jedes Tierkreiszeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) in jedem Aszendenten in sein eigenes Sternenorakel eintauchen. Wenn Du Dir Deiner Gefühle besser bewusst wirst, kannst Du in der Zukunft auch Deine Energie besser bündeln. Wer sein Schicksal mit etwas Harmonie anreichern möchte, ist mit ein paar kostenlosen kosmischen Tipps in Sachen Liebe, Beruf, Finanzen und Gesundheit gut beraten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.2.2026 Die Astrologie kann nicht nur im Beziehungsleben Inspiration schenken.

Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du übrigens unter:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es wäre wichtig, in finanziellen Dingen etwas mehr Geduld und Disziplin zu entwickeln. Dir fehlt es an Toleranz, somit kannst Du auch von anderen nicht viel erwarten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Familie wartet schon lange auf ein versöhnliches Zeichen. Wenn Du jetzt gerne Kommunikation betreibst oder Diskussionen führst, dann horche auch hin, was andere zu sagen haben!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. "Ganz oder gar nicht" ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es kann nicht sein, dass Du andere für Deine eigene Unfähigkeit verantwortlich machst. Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Eine ganz besondere Idee lässt Dich nicht los. Du solltest diesen Gedanken umsetzen. In Deinem Umfeld strebst Du aktiv und erfolgreich nach Verständnis und Miteinander, um für Dich und für alle anderen Erleichterung zu schaffen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Konzentriere Dich nur auf eine Sache, dann gelingt sie auch. Dein Schatz hat ein Anliegen und rechnet fest mit Deinem Beistand, höre ihm oder ihr zu!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dein Konto bekommt unerwarteten Zuwachs. Verlege wichtige Termine, später wirkst Du viel überzeugender.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist unruhig und zeigst Dich immer wieder von einer anderen Seite. Habe den Mut, beruflich auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahestehenden Menschen. Du bist zwar von vielen Freunden umgeben, aber der wahre Freund fehlt noch.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Du brauchst einen toleranten Partner oder eine tolerante Partnerin, der oder die Dich unterstützt, aber auch versteht.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Die Grundlage, die Du Dir bisher geschaffen hast, wird nicht ausreichen, um erfolgreich darauf aufzubauen. Überdenke alles noch einmal! Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März