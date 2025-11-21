Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 22.11.2025

Horoskop morgen, Samstag, 22.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Nimm Dein Schicksal in die Hand und lasse Dich inspirieren von den kosmischen Tipps für Dein Sternzeichen im kostenlosen Tageshoroskop vom 22. November. Dein Horoskop von morgen zeigt Dir neue Chancen auf.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 22.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 22.11.2025. © 123RF/rotorania Steckst Du in einer verfahrenen Lebenssituation, kann die Hilfe anderer manchmal Gold wert sein. Glück und Harmonie ziehen nicht von selbst im Leben ein. Jedes Tierkreiszeichen kann jeden Tag als Chance nutzen, an sich zu arbeiten.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Wer die passende Portion Inspiration bei einer wichtigen Richtungsentscheidung braucht, darf sich gern durch Sternenkundler bereichern lassen. Die Astrologie hält einige Tipps für den Alltag bereit.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Meinungsverschiedenheiten kannst Du immer mit Fingerspitzengefühl schlichten. Wichtig ist, dass Du darauf verzichtest, gefallen zu wollen. Konzentriere Deine gesamte Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ziel, das könnte Dir einen unerwarteten Erfolg bringen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Auch wenn die Situation sehr verfahren ist, Gefühle und Liebe werden siegen. Dein Arbeitsberg lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Gönnen Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Es steht Dir mehr der Sinn nach teilnahmsvollen Gesprächen statt harten Diskussionen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Zeige Größe und biete Deinem Freund die Hand zur Versöhnung. Du wägst genau ab, ob sich ein Flirt wirklich lohnt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten. Klopfe Dir ruhig selbst mal auf die Schulter, Du hast Großartiges geleistet.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Hilfe von außen ist nicht zu erwarten, Du musst selbst etwas tun! Du erhältst ein neues Aufgabengebiet, das Dich vollständig ausfüllen wird. Zeige, was Du kannst, es wirkt Erfolg versprechend.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen. Bloß keinen Grund zur Eifersucht geben.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind in Deiner Lage ganz wichtig. Also versuche auf keinen Fall mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Du hast jetzt den notwendigen Rückenwind, den Du für Deine Aufgaben brauchst. Du fühlst Dich wohl und kannst alles erledigen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Setze Deine Energien sinnvoll in einer finanziellen Planung ein. Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es hilft jetzt nichts, unüberlegten Ausgaben nachzutrauern. Lerne daraus, beim nächsten Mal mehr mit Bedacht einzukaufen. Sei vernünftig und denke nach. Man kann nicht immer alles haben. Verabschiede Dich aus faulen und unehrlichen Beziehungen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Immer mehr Aufgaben landen bei Dir. Ziehe die Notbremse! Eine schwierige Angelegenheit kann endlich abgeschlossen werden. Es ist allein Dein Verdienst, dass sich alles problemlos regelt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März