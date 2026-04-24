24.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 25.4.2026

Horoskop morgen, Samstag 25.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Sorgen die Mondenergien für mehr Schwung und Vitalität am Samstag? Erfahre jetzt im kostenlosen Horoskop von morgen, ob Dein Sternzeichen auf der Erfolgswelle surft oder Vorsicht geboten ist.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 25.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 25.4.2026. © 123rf/vampy1 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische:

Sternenkundler aufgepasst, der Donnerstag verspricht neue Perspektiven. Jedem Tierkreiszeichen bescheren die Sternenkonstellationen und die Wirkung der Himmelskörper ein ganz individuelles Schicksal. Welche kosmischen Botschaften sendet die Astrologie am Samstag, dem 25. April? Finde heraus, ob große Stolpersteine Dein Liebesleben torpedieren oder der große Reichtum winkt. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.4.2026 Wer heute Glückspilz ist und in völliger Harmonie verweilt, kann in Liebesdingen richtig durchstarten.

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Alle kostenlosen Horoskope für Dein Sternzeichen:

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Wenn Du so weitermachst, bekommst Du gesundheitlich schlechte Karten. Du erlebst eine Zeit der Besinnung und Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft etwas langsamer, aber umso gründlicher.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Steht Dein Selbstbewusstsein auf wackligen Füßen? Dann tu etwas dagegen! Schreibe Deine Talente auf und coache Dich selbst! Es fällt leichter, zehn Weise zu beleidigen als einen Toren. (aus China)

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Neue Herausforderungen reizen Dich. Vorsicht, nicht verzetteln. Du bist äußerst kreativ und solltest versuchen, dieses Talent mehr herauszuarbeiten. Monotone Arbeiten liegen Dir im Moment weniger.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper. Jetzt kommt es darauf an, wer über das dickere Finanzpolster verfügt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Gute Aspekte wirken sich positiv auf Deine Gefühlswelt, auf die Liebe und natürlich auch auf jedes gemütliche Zusammensein aus. Du bist launisch und kritisch. Unterzeichne in diesem Zustand keine Verträge, hinterfrage alles und bleib achtsam.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Deine Umgebung macht Dich mit der Welt der Fantasie und feinen Gefühle vertraut. Diese sanfte Energie wird Dich als Gefühlsmenschen stark ansprechen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du solltest Deinen momentanen Sparkurs beibehalten. Der Tag wird ruhig verlaufen und Du kannst den Abend im Kreise netter Menschen verbringen. Entspanne Dich und genieße diese Auszeit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Je ausgeglichener Deine Seele ist, desto wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Entspanne Dich, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst. Noch bist Du zu lahm.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Bleib zurückhaltend und steck nicht überall Deine Nase rein.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du übers Ziel hinausschießt, kann es ein entsprechendes Echo geben. Beruflich kommt ein großer Sturm auf Dich zu, sei gewappnet.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März