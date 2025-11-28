Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.11.2025

Horoskop morgen, Samstag 29.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welchen Lebensweg schlägst Du ein? Stehst Du heute in der Gunst der Sterne? Meint es das Schicksal gut mit Dir? Erhalte Antworten im Tageshoroskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 29.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 29.11.2025. © 123RF/masterhands Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Einige Sternzeichen können gerade im Windschatten Fahrt aufnehmen und über sich hinauswachsen. Andere sind aufgrund der aktuellen Konstellation der Sterne und Planeten etwas verunsichert. Stillstand muss es aber auch für sie nicht geben, wenn sie sich ihrem Schicksal mutig entgegenstellen. Oftmals hilft die Intuition, den richtigen Weg zu wählen. Höre auf Dein Herz. Die Stimme Deiner Seele wird Dir sagen, was zu tun ist und wie Du die Prophezeiung des Tageshoroskops am 29. November richtig zu deuten hast. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.11.2025 Neptun, Venus oder auch Saturn geleiten Dich in eine Zukunft voller Liebesabenteuer, Glück und Erfolg. Frust und Kummer kannst Du überwinden.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Hier findest Du alle Horoskope auf einen Blick mit aktuellen Astro-Tipps: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jemand macht Dir ein sehr lukratives Angebot, greife zu! Es gibt jetzt viel beruflich zu tun für Dich und alles wird etwas schwieriger. Plane daher alles rechtzeitig und achte auf Struktur.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Bleib wachsam, Du erfährst von einem guten Angebot. Genieße die Tage, freue Dich über jede kleine Gemeinsamkeit. Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt und gelassen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Kein Wunder, dass Dein Chef strahlt, wenn er Dich sieht, Dein Arbeitsstil ist perfekt. Zusammensein und sich amüsieren mit lieben Menschen, das ist Deine Aufgabe.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Behalte jetzt unbedingt den Überblick und verzettel Dich nicht. Denkst Du eigentlich noch daran, dass Du auch noch Familie hast?

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Verschaffe Dir die Ruhe und Zurückgezogenheit, die Du zurzeit brauchst. Du hast schon zu lange unter großer Anspannung gestanden. Bevor Du auf Dein Ziel losstürmst, überlege genau, was Du erreichen willst!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Singles sind gefragt wie nie und sollten jetzt bloß nicht aufgeben. Jetzt kannst Du Dich auf eine Arbeit stürzen, für die bisher die nötige Kraft gefehlt hat.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Höre auf mit Deinen ewigen Einwänden und Zweifeln. Finanziell entschärft sich eine Situation, man kommt zu einem Kompromiss.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. Du holst Dir den größtmöglichen Nutzen, wenn Du aus Deinen negativen Erfahrungen endlich klug wirst. Wie oft willst Du noch auf die Nase fallen?

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Liebe zu schönen Dingen verleitet Dich schnell dazu, mehr davon anzuschaffen, als nötig ist. Kannst Du Dir das bei Deinen Finanzen auch leisten? Verlege alle wichtigen und komplizierten Dinge auf einen späteren Zeitpunkt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist unruhig und nervös. Nutze Deine Freizeit, um Deine innere Ruhe zu finden. Sorge für viel Schlaf, aber auch für geistige Diskussionen. Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Alles ist gerade etwas anstrengend, aber es fällt Dir bald eine praktikable Lösung ein.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März