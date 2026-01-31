Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 1.2.2026
Im Horoskop morgen verrät die Astrologie, welchen Einfluss die Sternenkonstellation auf Deine Zukunft hat. Jedes Sternzeichen sieht sich im kostenlosen Tageshoroskop vom 1. Februar einem anderen Schicksal gegenübergestellt.
Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 1.2.2026
Ob Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Im Leben gibt es Momente, die eine klare Richtungsentscheidung erforderlich machen.
Welches Tierkreiszeichen das Glück und die Harmonie gepachtet hat und wer noch eine Portion kosmischer Ratschläge braucht, weiß das Tageshoroskop vom Sonntag.
Das Universum schickt uns im Jupiterjahr jede Menge positive Schwingungen. Jetzt liegt es an jedem selbst, seine Chancen in Liebe, Beruf und Gesundheit zu nutzen. Das Leben ist zu kurz für ein unglückliches Liebesleben oder das Festhalten der Vergangenheit.
Wer die Mondenergien und die Kraft der Himmelskörper als Inspiration zu nutzen weiß, kommt dem Glück vielleicht bald ein Stück näher.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Blicke mit Deinem Sternzeichen auf die Perspektiven, die Dir die Sternenkundler und die Horoskope zeigen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Um Deine Vorstellungen durchzusetzen, brauchst Du noch etwas Geduld und vielleicht ein bisschen Unterstützung. Ganz allein geht es nicht. Jetzt bietet sich beruflich eine Gelegenheit, auf die Du schon lange gehofft hast.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen. Vertrau auf Dein Bauchgefühl und gib Dich ganz der Leidenschaft hin.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Prickelnde Erotik und sinnliche Leidenschaften melden sich zurück. Deine Partnerschaft blüht auf und der Himmel hängt voller Geigen!
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrieren und präzise formulieren kannst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance. Du profitierst von den Schwächen der anderen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Ein Freund hat Dich sehr enttäuscht; Vergebung bringt Heilung! Nimm Deine Gefühle ernst. Dein Ego ist sehr angreifbar und Du reagierst besonders verletzlich und emotional.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Genieße den Augenblick im Kreise Deiner Freunde und Bekannten.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für die Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's, man darf auch mal schwach werden.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Die vielen Komplimente, die Du bekommst, dürften alle Nörgler zum Schweigen bringen. Deine berufliche Ausgangslage ist bestens. Du bist dafür prädestiniert, Verantwortung zu übernehmen und andere zu führen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Schatz und erlebst eine traumhafte Zeit. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Du wirkst getrieben und bist innerlich unruhig. Hast Du schon gemerkt, dass es für Deinen Schatz manchmal schwer ist, mit Dir klarzukommen?
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Jetzt ist der Moment da, wo Dir etwas ganz Besonderes gelingt. Nimm Dir Zeit für Deine Freunde, sonst nimmt die Zeit sie Dir. Dies sind weise Worte, die Du beherzigen solltest.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Durch die Gegenwart sensibler Menschen erfährst Du eine geistige Umstimmung. Kollegen und Geschäftsfreunde vermitteln Neuigkeiten, die Deine Arbeit beeinflussen.
Titelfoto: 123rf.com/kisslilly