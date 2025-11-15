Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.11.2025

Horoskop morgen, Sonntag 16.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Liest Du das kostenlose Tageshoroskop für den 16. November, dann verstehst Du, welche Ereignisse die Sterne und Planetenbewegungen Deinem Sternzeichen für diesen Tag verheißen. Dein Horoskop von morgen weiß mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 16.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 16.11.2025. © 123RF/vectorshowstudio Du musst kein Astrologe sein, um die kosmischen Ratschläge der Himmelskörper auf Deine aktuelle Lebenssituation anwenden zu können. Eines der Tierkreiszeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische hat heute sogar die Chance auf die große Liebe, wenn die Gefühle passen. Auch die anderen Sternbilder können von der Sternenkonstellation profitieren, wenn sie die entsprechende Richtungsentscheidung treffen. Energie kann im Universum niemals verloren gehen. Du bestimmst, wozu Du Deine umwandelst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.11.2025 Habe den Mut, auf Dein Herz zu vertrauen, denn auf diese Weise findest Du Deine wahre Bestimmung und gelangst in Harmonie mit Deinem kosmischen Schicksal.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere Fragen zu Beruf, Gesundheit und Liebesangelegenheiten beantworten Dir die gratis Horoskope: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So, wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Setze Dich nicht unter Erfolgszwang, Dein Rücken könnte empfindlich reagieren.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten. Unvorhergesehene Ereignisse stellen einiges auf den Kopf. Sieh es positiv.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt. Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Schatz vermittelt Geborgenheit.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden. In Deiner Beziehung kann es zu Problemen kommen. Die Situation möchte Dich zur Innenschau einladen, damit Du endlich erkennst, was zu tun ist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft! Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt zwar noch auf sich warten, aber sie kommt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Beruflich ergeben sich für Dich ganz wunderbare Chancen. Man schätzt Deine heitere Art, sowohl bei Kollegen als auch bei Vorgesetzten. Nur klare Strukturen bringen Fortschritt und Entwicklung. Setze klare Ziele und sei bereit, diese auch konsequent zu verfolgen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Jetzt läuft eine sehr vielversprechende Phase. Du bist in Höchstform, sehr leistungsfähig und gut. Du erledigst Dein Arbeitspensum zügig. Du bekommst Rat von einem älteren Menschen oder Vorgesetzten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Jetzt läuft alles leichter für Dich und Du kannst viel bewegen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Bevor Du auf Dein Ziel losstürmst, überlege genau, was Du erreichen willst! Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du Deinen Bedürfnissen kein Gehör schenkst, wird sich Deine Unzufriedenheit immer mehr steigern. Sorge für Anregung und Abwechslung. Jetzt musst Du etwas mehr tun und Dich einbringen, wenn Du Erfolg haben willst. Die Zeit der langsamen und bedächtigen Schritte ist vorbei.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist super drauf, sehr direkt und manchmal sogar etwas angriffslustig. Dadurch bist Du in der Lage, gleich mehrere gute Vorsätze zu verwirklichen. Eine ganz besondere Idee lässt Dich nicht los. Du solltest diesen Gedanken umsetzen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März