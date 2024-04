Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 21.4.2024

Die Konstellation und Bewegungen der Sterne und Planeten geben der Astrologie, der Sterndeutung, entscheidende Hinweise zum Liebesleben, Flirtchancen, Deinem Energie-Haushalt und finanziellen Angelegenheiten. Mit dem Rat der Sterne kannst Du Deine Zukunft aktiv gestalten und aus Deiner Vergangenheit lernen. Wenn Deine Stimmung am Boden ist und Du Dein Glück und Hoffnung für die Zukunft suchst, bist Du hier genau richtig.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische – allen Sternzeichen und Aszendenten haben die Sterne im Tageshoroskop am 21. April etwas zu sagen:

Ein klasse Start, alles läuft in die richtige Richtung. Du erfährst interessante Neuigkeiten und lernst wichtige Menschen kennen. Gib Dich keinen Illusionen hin, das Erwachen wäre unangenehm.

Kein Grund für Schuldgefühle, nur weil Du nicht so funktionierst, wie andere es erwarten. Du musst es nur Dir recht machen, sonst keinem. Von allein kommen die gebratenen Tauben nicht in den Mund geflogen.

Gefühlstiefe, Liebe, Nähe und sogar Formen der Angst sind zurzeit Deine ständigen Begleiter. Nimm das als gegeben an und verdränge nichts. Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut. Baue also auf Geduld!

Deine Gefühle und Emotionen kommen zur Ruhe. Die Sonne steht an Deiner Seite. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlt, damit öffnest Du das Herz Deiner großen Liebe.

Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen. Höre auf Deine innere Stimme, sie bewahrt Dich vor Fehlentscheidungen.