Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 23.11.2025

Horoskop morgen, Sonntag, 23.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lasse die Mondenergien auf Dich wirken: Das Tageshoroskop heute erzählt Dir Spannendes über Dein Liebesleben, Deine Berufschancen und was Du für Dein Immunsystem tun kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 23.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 23.11.2025. © unsplash/Bryan Goff Die Mondenergie hat eine ganz besondere spirituelle Bedeutung und fokussiert sich auf die inneren Kräfte, auf das Intuitive.

Sie bildet das Gegenstück zur Sonnenenergie, die für Kreativität und Aktivität im Außen steht, quasi Yin und Yang am Himmelszelt. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.11.2025 Jedes Sternzeichen sollte sich die Vorteile der verschiedenen Kräfte ausgehend von den Sternen und Planeten zunutze machen. Die Astrologie weist Dir den Weg in eine erfolgreiche und glückliche Zukunft.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Singles möchten sich jetzt noch nicht unbedingt festlegen. Dein Verhalten war unterste Schublade, Dein Partner oder Deine Partnerin ist sehr enttäuscht.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Deine hingebungsvolle Ausstrahlung wirkt absolut auf Deinen Schatz. Trübe Stimmungen müssen nicht immer einen bestimmten Grund haben. Nimm ein warmes Bad und lasse diesen Tag ruhig vorübergehen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Je mehr Du vertraust, desto inniger wird sich eine Beziehung entwickeln. Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Finanziell steht eine positive Überraschung ins Haus. Hüte Dich vor der Annahme, Du würdest Deinen Partner oder Deiner Partnerin besitzen. Er/sie ist Dir nur geliehen, aber nicht geschenkt. Gehe sorgsam mit ihm/ihr um.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist zu feurig und willst alles sofort klären, Dein Schatz fühlt sich davon überrumpelt. Unerwartete Wendungen können Dir den Weg zu mehr Erfolg ebnen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du solltest Dich besser auf die Ausführung der eigenen Angelegenheiten konzentrieren. In Dein Liebesleben kommt viel frischer Wind und tatsächlich könnte doch noch einiges zum Vorschein kommen, was Du bisher unterdrückt hast.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Bisher ging nicht alles so glatt über die Bühne, das wird sich schnell ändern. Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Ausgeglichen und stark bist Du am besten in der Lage, ein leidiges Thema endlich zu erledigen. Rechtzeitige klärende Gespräche verhindern eine Ansammlung von Zündstoff.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Erotische Höhenflüge und Glücksgefühl pur sind keine Wunschträume mehr. Man sucht Deine Nähe und das gefällt Dir sehr gut. Lasse es zu und genieße den Augenblick einer innigen Einheit.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf. Charmant und klug flirtest Du Dich in das Herz eines außergewöhnlichen Menschen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Beruflich werden die Tage viel Abwechslung bringen und Du kannst viel erreichen. Lasse Dich nicht durch private Annehmlichkeiten ablenken. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich dabei mal Frustpunkte an.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März