Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 30.11.2025

Horoskop morgen, Sonntag 30.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Dein Astro-Rat: Im Tageshoroskop morgen erfährst Du die Aussichten für Dein Sternzeichen. Nutze die Mondenergien, um auch schwierige Hürden überwinden zu können.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 30.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 30.11.2025. © 123RF/niserin Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Ob Du Dich nach einem heißen Flirt, ewiger Liebe, beruflichem Erfolg oder ganzheitlicher Gesundheit sehnst - wenn die Energieströme in Dir nicht stimmen, ist es Zeit, loszulassen. Willst Du Freiheit im Herzen spüren, musst Du Dich nämlich loslösen vom Schmerz der Vergangenheit, das kann kein Anderer für Dich übernehmen. Ist Dein Geist frei, hast Du wieder Platz für Zuversicht, Mut und Liebe. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.11.2025 Wenn Du dann auch noch schaust, wie die aktuellen Bewegungen der Himmelskörper sich auch auf Dein Wohlbefinden und Deine Stimmung auswirken, und Du diese Erkenntnisse clever nutzt, hast Du die perfekte Ausgangslage für ein glückliches Leben. Saturn, Venus, Merkur & Co. senden Dir ihre spirituellen Kräfte.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du schwebst auf Wolke sieben, jetzt gibt es viel Zärtlichkeit. Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z. B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn Du willst, dann kannst Du jetzt wirklich Enormes leisten. Einem Wunsch nach Geselligkeit solltest Du jetzt unbedingt nachgeben. Vielleicht findest Du gemeinsame Aufgaben oder vertiefst ein schönes Gespräch.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Wenn Du schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen leidest, dann zieh jetzt die Konsequenzen. Frage Dich, was Du willst. Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn Du meinst, Du durchschaust Deinen Partner, bist Du auf dem Holzweg. Heute werden Dir als Löwe einige Überraschungen begegnen. Tritt neuen Entwicklungen offen gegenüber. Du erfährst dadurch eine Bereicherung.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Gib Dir einen Ruck, jemand wartet auf ein Zeichen. Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, revanchiere Dich dafür!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ohne groß nachzudenken, tust Du instinktiv genau das Richtige. Mit dieser Gabe kannst Du vielen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Es kann sein, dass Du verschiedene Gruppen oder Gemeinschaften, mit denen Du bisher gut zusammengearbeitet hast, verlässt.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Alles ist nur noch eine Frage der Zeit. Lange kannst Du Dich nicht mehr auf Deinen Lorbeeren ausruhen. Versäume es nicht, für Deinen Schatz eine kleine Aufmerksamkeit zu besorgen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist erotisch sehr aufgekratzt und lässt Dich nur zu gerne locken. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Partners.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Dein Liebesleben gestaltet sich überaus abwechslungsreich. Du hast die freie Wahl und kannst ganz nach Lust und Laune entscheiden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mit Vernunft und Verantwortungsgefühl legst Du eine wichtige Basis für Deine Weiterentwicklung. Achte auf Signale von außen. In der nächsten Zeit erlebst Du einige positive Überraschungen. Wenn Du Deine eingetretenen Pfade verlässt, wirst Du belohnt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März