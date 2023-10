Tageshoroskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 19.10.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 19.10.2023. © 123RF/kdshutterman

Der Blick zum Himmelszelt verrät Astrologen viel über die Gemütslage der einzelnen Sternzeichen. Denn auf die Konstellation kommt es an, also darauf, in welchem Tierkreiszeichen die Planeten stehen:



Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Neptun beispielsweise sorgt häufig für erhöhte Sensibilität, Kreativität, aber auch für Träumereien, Saturn hingegen steht für Sachlichkeit und Ordnung. Und Venus, das ist vielen bekannt, steht für Genuss und Liebe. So hat jeder Himmelskörper seine eigene astrologische Bedeutung und wirkt sich dementsprechend je nach Tag und Zeitraum auf das Wohlbefinden, Erfolgschancen und das Immunsystem der zwölf Sternzeichen aus.

Wie stehen die Sterne am Donnerstag für Dich? Finde es jetzt heraus im Tageshoroskop am 19. Oktober.