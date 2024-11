Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 11.11. bis 17.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Deine Partnerschaft geht Dir über alles, damit punktest Du so richtig. Paare sollten sich etwas mehr einfallen lassen, um wieder Schwung in die Beziehung zu bringen. Verlasse verfahrene Wege! Die Sterne verordnen ein wenig Stillstand im Liebesleben, Du schwebst nur vorübergehend im siebten Himmel.

Gesundheit und Fitness

Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Achte auf Deine Gesundheit und die Symptome. Wenn es nicht besser wird, solltest Du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Schlucke nicht immer alles runter, sage, was Sache ist. Du strotzt vor Kraft und Energie und steckst voller Pläne. Doch nimm Dir nicht zu viel vor, der Schein trügt!

Beruf und Finanzen

Ein klasse Start, alles läuft in die richtige Richtung. Du erfährst interessante Neuigkeiten und lernst wichtige Menschen kennen. Reagiere nicht immer so ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich.