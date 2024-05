Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

In der aktuellen Horoskop Woche sollten Frau und Mann im Sternbild Jungfrau ein bisschen ruhiger leben. Das hilft vor allem der Gesundheit auf die Sprünge. Was die Sterne sonst noch für Überraschungen in der Liebe oder im Beruf bereithalten, erfährst Du in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 13.5. bis 19.5.2024.