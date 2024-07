Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Das Liebesbarometer steigt, je öfter Du Dich verliebst. Es erwarten Dich Situationen, die sich mit dem Verstand nicht einfach klären lassen. Bleibe bei Deinen Grundsätzen und überstürze nichts. Du düst hoch motiviert durch die Zeit, bist dabei sehr redselig und kommunikativ. Du beeindruckst mit Deiner süßen Art jeden. Singles können in Kürze Ihrem Traumpartner begegnen.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Mache etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben.

Beruf und Finanzen

Du bist randvoll mit Kraft und packst alles mühelos. Sprich über Deine Pläne, Du erhältst dabei interessante Anregungen. Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln. Durch Deine Geistesblitze meisterst Du eine Herausforderung mit Bravour.