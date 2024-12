Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 2.12. bis 8.12.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich jetzt auf die Liebe konzentrierst, wirst Du nicht enttäuscht. Du wirkst unheimlich anziehend auf andere. Wenn Du nur einlenkst, weil Du Dich dazu verpflichtet fühlst, wirst Du Dich später über Deine eigene Unzufriedenheit ärgern. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit einer Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes! Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir selbst um! Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen. Treibe mehr Sport, Dein Körper braucht Bewegung! Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen.

Beruf und Finanzen

Selbstbewusst und mutig, nur so kannst Du beruflich Eindruck schinden und damit einen Volltreffer landen. Setze all Dein Vertrauen in Dich selbst. Konzentriere Dich nur auf eine Sache, dann gelingt sie auch. Bleibe flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt.