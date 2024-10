Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt lustlos bist, dann ist das auch ganz in Ordnung. Warum solltest Du Dich in Deiner Freizeit zu etwas zwingen, das Du gar nicht willst? Eine alte Liebe rostet nicht, auch wenn Du Dir das einreden willst. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst alles zum Ausdruck bringen, musst aber darauf achten, Dich nicht im Ton zu vergreifen. Der Flirtmond steht am Firmament und führt Dich in den nächsten Tagen zu den richtig tollen Liebeserlebnissen.

Gesundheit und Fitness

Suche Dir gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen! Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir.

Beruf und Finanzen

Kaum Chancen, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen, die nächste Aufgabe wartet bereits. Aus Deinem tiefen Inneren kommen neue Ideen, die Dir sagen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Schiebe nichts auf die lange Bank. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast. Sonst läufst Du Deinem Erfolg davon. Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich.