Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Energie, Mut und Abenteuerlust prägen Dein Liebesleben. Die Liebe ist jedoch nicht der einzige Lebensbereich, wo es für Dich aufregend wird. Die aktuelle Horoskop Woche i st voller Überraschungen für Dich, Du kannst einfach nur genießen. Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 8.7. bis 14.7.2024 und erfahre, was Dir die Sterne noch zu sagen haben.

Wie es mit Deinen Liebesangelegenheiten, Deiner Gesundheit und im Beruf in Zukunft weiter geht, erfahren alle vom Sternzeichen Jungfrau unter:

Liebe und Partnerschaft

Wenn es jetzt funkt, kannst Du Dich auf Eros pur einstellen. Man nimmt Dich beim Wort. Pass also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst. Das würde man Dir sehr übel nehmen. Man wartet darauf, dass Du endlich etwas mehr auftaust. Was hält Dich zurück? Zeige den wahren Kern und bringe die Sache auf den Punkt! Du brauchst einen Partner oder eine Partnerin, auf den oder die Du Dich verlassen kannst.

Gesundheit und Fitness

Alkohol reduzieren und mehr Wasser trinken. Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance. Ängste belasten die Seele. Löse Dich davon.

Beruf und Finanzen

Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich. Du kannst Dich gedanklich gut konzentrieren und alles präzise formulieren. Nutze Deine Chance und orientiere Dich ganz neu. Glück liegt auf Deinem Weg und Du kannst Dich darauf getrost etwas ausruhen. Diese positive Phase hält noch eine lange Zeit an. Nutze doch mal Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern.