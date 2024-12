Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Glaube an Dich und die Chance, Dein Leben in der neuen Horoskop -Woche in die richtigen Bahnen lenken zu können. Wo es Hürden gibt und welche Lebensbereiche gerade einfach nur gut laufen, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 9.12. bis 15.12.2024.

Liebe und Partnerschaft



Vergiss nie, wie stark Du bist. Deine Nächsten bekommen Deine ganze Großzügigkeit zu spüren. Du hast gute Chancen, mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Irgendwie hast Du aber gefühlsmäßig keinen richtigen Zugang zu anderen Menschen. Wenn Du in Dich hineinhörst, entdeckst Du einen großen Schatz – das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Versuche, Deine innere Unruhe in den Griff zu bekommen. Tue nur das, was wirklich getan werden muss, und schaffe klare Verhältnisse.

Gesundheit und Fitness

Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht.

Beruf und Finanzen

Du bist bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber darauf, dass Du nicht fanatisch wirst – das wäre unklug. Auch wenn Du beruflich ruhiger trittst, solltest Du Deine Unterlagen ordentlich abheften. Deine Argumente ziehen und Deine Talente sind bekannt. Aber hast Du überhaupt noch die Kraft, Deine eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand!