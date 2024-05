Wochenhoroskop Jungfrau: Die Horoskop Woche vom 27.5. bis 2.6.2024

Auch wenn Du voller Tatendrang bist, ist es manchmal besser, einen Gang herunterzuschalten. Ungebremste Energie kann vor allem in Deinem Liebesleben großen Schaden anrichten. Was sonst noch für Dein Sternzeichen in der aktuellen Horoskop Woche wichtig ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 27.5. bis 2.6.2024.