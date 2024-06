Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 10.6. bis 16.6.2024

Dein gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 10.6. bis 16.6.2024: Sei nicht verunsichert, die kommende Woche wird es in Deinem Liebesleben ganz schön aufregend. An Abwechslung scheitert es also nicht, aber Deinen beruflichen Weg solltest Du einmal überdenken. Warum? Erfahre mehr in der nächsten Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich vernachlässigt? Schmolle nicht und reagiere nicht trotzig, sondern finde den Grund heraus. Unterliege nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien. Die Interessen gehen auseinander, signalisiere Kompromissbereitschaft. Eine Liebesbeziehung macht Probleme. Kümmerst Du Dich manchmal nicht doch etwas zu wenig um die, die Dir lieb und teuer sind?

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür! Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln.

Beruf und Finanzen

Wenn Du nicht gut vorankommst, so ändere Deine alten Arbeitsmuster. Du bist super drauf, sehr direkt und manchmal sogar etwas angriffslustig. Dadurch bist Du in der Lage, gleich mehrere gute Vorsätze zu verwirklichen. Deine Gedankenwelt wird jetzt angeregt wie selten zuvor. Jetzt bietet sich eine Neuausrichtung in Deinem Leben. Im Nu kehrt Dein alter Ehrgeiz zurück und Du hast Freude an dieser Entwicklung.