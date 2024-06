Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 24.6. bis 30.6.2024

Dein Wochenhoroskop für Jungfrau vom 24.6. bis 30.6.2024: In der Liebe wird es nächste Horoskop -Woche vielversprechend! Doch ob der Rest genauso befriedigend ist wie die Liebe, verrät Dir Dein gratis Horoskop für Jungfrau.

Liebe und Partnerschaft

Neptun macht Lust auf verträumte Stunden, allein oder auch zu zweit. Dein Liebesplanet winkt und Du hast große Chancen, dass Dir in den nächsten Tagen der Traumpartner ins Netz geht. Du sehnst Dich nach Romantik und Zärtlichkeit. Lasse Dein Herz und Deine Augen sprechen, das genügt vollauf.

Gesundheit und Fitness

Deine Seele braucht wieder ein paar Streicheleinheiten, dann fühlst Du Dich besser. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an, denn das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten. Du hast zwar keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl und das ist wichtig.

Beruf und Finanzen

Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt. Wünsche und Leidenschaften können durch äußere Einflüsse so sehr von Dir Besitz ergreifen, dass Hemmungen und Bedenken überspielt werden. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Du beurteilst Menschen eher nach ihren Taten als nach ihren Worten. Bleibe diesem Grundsatz auch weiterhin treu.