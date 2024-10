Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Das ordnungsliebende und bodenständige Sternzeichen Jungfrau mit dem Element Erde findet im gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 14.10. bis 20.10.2024 Hinweise von den Sternen, um das Schicksal in die eigene Hand nehmen zu können. Erfahre , wie sich die Mondenergien nächste Horoskop -Woche auf Liebe, Gesundheit und Beruf auswirken können.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dein Schatz aufbrausend reagiert, schließe seinen Mund mit einem Kuss. Mache in Deiner Partnerschaft jetzt keine überflüssigen Experimente, auch wenn es im Grunde notwendig wäre, bestimmte Dinge radikal zu verändern. Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Du lässt Dich zu gerne faszinieren, verspreche Dir nicht zu viel!

Gesundheit und Fitness

Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen. Erst neue Kräfte sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden. Rückenschmerzen wegstretchen, das ist gut für die Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Niemand kann Dich mehr stoppen. Ehrgeizig und siegessicher gehst Du auf neue Dinge zu. Du fühlst Dich stark, sicher und zeigst viel Mut. Wenn Du nicht gut vorankommst, ändere Deine alten Arbeitsmuster. Mit Deinem Tatendrang und Enthusiasmus stürzt Du Dich am liebsten in die Arbeit. Alles andere vergisst Du. Das ist der falsche Weg. Willst Du beruflich tatsächlich riskieren, dass man etwas gegen Dich in der Hand hat?