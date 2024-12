Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Liebe und Partnerschaft

Eine neu erwachende Leidenschaft fördert Deine Beziehung. Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben, alles hat schließlich seinen Sinn. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt. Es sollte Dir zu denken geben, wenn Dein Partner oder Deine Partnerin nie Zeit für Dich hat.

Gesundheit und Fitness

Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Bei ständiger Überforderung greifst Du schnell zu Alkohol und Tabak – Vorsicht! Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich.

Beruf und Finanzen

Wenn Du meinst, mit Deiner Hektik läuft alles besser, dann täuschst Du Dich. Du hast mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen. Delegiere einiges von Deinen Berufs- und Alltagsaufgaben. Mit Konzentration, Nüchternheit und Ausdauer musst Du die jetzt anstehenden Arbeiten in Angriff nehmen und endlich auch zum Abschluss bringen.