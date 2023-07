Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 17.7. bis 23.7.2023

Liebe und Partnerschaft



Du spürst, dass Du in Deiner Partnerschaft eine Entscheidung treffen musst. Tue es auch! Warum hast Du Bedenken? Du hast doch einen treu sorgenden Menschen an Deiner Seite! Setze Dich mit Deinem Schatz an den runden Tisch und stellt die Spielregeln Eures Zusammenlebens neu auf. Nutze Deine romantischen Gefühle und ziehe alle Register Deiner Verführungskünste.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein starkes Sicherheitsbedürfnis und leidest daher unter Verlustängsten. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten. Eine kurze Fastenzeit würde auch Dir sehr gut bekommen.

Beruf und Finanzen

Renne nicht hektisch durch die Gegend und verzettele Dich nicht mit tausend Dingen, die Du zu Ende bringen willst. Das funktioniert nicht! Überzeuge lieber durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Du lässt Dich von niemandem beirren und kannst dadurch neue Chancen immer wieder sofort nutzen. Nur so kommst Du an das Ziel! Wenn andere Menschen so vollkommen fremd sind und so ganz anders reagieren, als Du das tun würdest, hast Du eine Chance zu lernen!